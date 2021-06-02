新华社堪培拉6月2日电 全球连线：保持与人民紧密联系 为世界发展作出贡献——澳大利亚共产党人眼中的中国共产党

新华社记者

如果用一句话来阐述对中国共产党的看法，澳大利亚共产党总书记安德鲁·欧文这样说：“建党一百年来，中国共产党将科学社会主义与人民需求相结合，取得巨大成就，为世界树立了成功榜样。”

欧文日前在澳大利亚接受新华社记者专访时说，中国共产党一直保持与人民的紧密联系，获得了成功。这不仅是中国人民的胜利，也是所有马克思主义者的胜利。

在欧文看来，中国经济社会发展取得的成就是实实在在的。“中国不仅在经济上向前发展，在政治上也取得了成功。在实现更加美好生活的共同目标上，‘一带一路’倡议在国际上赢得广泛支持。”

欧文的观点得到澳大利亚共产党全国主席温尼·莫利纳的赞同。莫利纳日前通过视频连线接受新华社记者采访时说，他认识的很多人都去过中国，他了解到的关于中国的内容与一些澳媒的报道截然相反。

“百闻不如一见，亲身走访中国非常重要。”莫利纳说。

莫利纳认为，中国共产党历经百年不断发展前行，为世界发展作出贡献，其中一个重要原因是中国共产党是一个来自人民的政党，始终密切联系群众，具有准确把握历史发展规律的能力。“这对于在如此大的一个国家发展社会主义至关重要。”

莫利纳曾参加2020年“摆脱贫困与政党的责任”国际理论研讨会。他说，会上的报告非常振奋人心。作为人口大国，中国完成了消除绝对贫困的艰巨任务，“是非常了不起的成就”。

他说，人们看到了一个维护人民利益的社会主义社会能取得何种成就，这令人“备受鼓舞”。

莫利纳说，庆祝成立一百周年，对一个政党来说具有特殊意义。“在此，我向中国共产党和中国人民致以最美好的祝福。”

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