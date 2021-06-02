德国和法国政府5月31日分别表示，就丹麦媒体曝光美国国家安全局利用在丹麦的互联网设施监听欧洲国家高级官员，丹麦政府需要作出澄清。

瑞典政府30日同样要求丹麦政府解释这一事件。

丹麦广播公司30日以9名能接触机密信息的人士为消息源报道，丹麦情报部门2015年完成的一项内部调查发现，2012年至2014年间，美国国安局利用与丹麦情报部门的合作关系，借助在丹麦的互联网设施，监听瑞典、挪威、法国和德国高级官员，包括德国总理安格拉·默克尔、德国时任外交部长弗兰克-瓦尔特·施泰因迈尔、德国时任反对派领导人佩尔·施泰因布吕克。

德国政府发言人斯特芬·赛贝特31日在例行记者会上说，德方已经注意到有关报道，正在与有关国家和机构接触，要求作出澄清。

他同时说，有关情报的议题涉及“原则”，德国政府不会公开评论。

法国负责欧洲事务的国务秘书克莱芒·博纳31日接受法国新闻台采访时说，如果有关美国国安局通过丹麦国防情报局监听欧洲高官的报道得到证实，性质将“极其严重”，有必要确认丹麦是否在与美国的合作中犯错。

他说，如果证实美国同时监听欧洲联盟官员，性质也将非常严重。“这不是应该淡化的事情。”

瑞典国防大臣彼得·胡尔特奎斯特30日晚告诉瑞典电视台，获悉有关报道后，瑞典立即联系丹麦政府，要求获得事件“全部信息”。

“我认为情况非常严重，所以要求丹麦提供一份完整报告，说明丹麦情报机构是否确实参与这些活动、是否牵涉瑞典的企业和公民、是否影响瑞典方面的利益，”他说，“（丹麦）政府必须解释为什么愿意成为美国情报机构的工具。”

他强调：“窃听盟友的行为不可接受。”

就丹麦广播公司的报道，丹麦国防大臣特里娜·布拉姆森说，丹麦政府不能谈论情报事务。不过，她说，丹麦现政府与时任政府有“相同主张”，即“系统性监听亲密盟友的行为不可接受”。

丹麦广播公司在报道中说，2013年美国国安局“棱镜”大规模监听项目被曝光后，丹麦国防情报局次年启动内部调查。

2013年6月，美国国安局承包商前雇员爱德华·斯诺登向媒体曝光“棱镜”秘密监听项目，监听对象包括德国公民的电话通话和网络通信。同年10月，德国政府宣布，默克尔的手机可能遭到美国情报机构监听。2015年，维基揭秘网爆料，法国三任总统雅克·希拉克、尼古拉·萨科齐和弗朗索瓦·奥朗德先后遭美方监听。

就自己遭美方监听，默克尔先前说，盟友间的间谍活动“不可接受”。（安晓萌）（新华社专特稿）

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