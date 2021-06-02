欧盟5月31日更新旅行建议，敦促成员国向已经接种新冠疫苗的欧盟居民免除入境限制，以促进人员流动和经济复苏。

欧盟定于7月1日全面使用新冠疫苗电子护照，现阶段部分成员国正在试行这一项目。一些欧盟委员会官员告诉法新社，欧盟希望到6月底前所有成员国能够发放和承认疫苗护照，以便赶上夏天的旅游旺季。

欧盟委员会负责法律事务的委员迪迪埃·雷恩代尔说：“最近几周的感染人数呈现持续下降趋势，这表明欧盟推行的疫苗计划取得成功……欧盟成员国正逐步放开国内和（欧盟内）旅行限制。”

保加利亚、克罗地亚、捷克、希腊、丹麦和波兰6月1日开始发放疫苗护照。法国预计将于本月9日开始落实疫苗护照。一个供海关官员审核新冠疫苗接种情况的网站定于6月1日正式上线。

依照一份欧盟即将通过的法案，欧盟成员国将对两周前打完新冠疫苗的欧盟居民免除入境检测和隔离等限制措施。持有48小时内抗原检测或72小时内核酸检测阴性结果、感染过新冠但已经康复且能出示证明的游客也将不再需要隔离。儿童将免于隔离，6岁以下的幼儿将免于检测。

成员国还可以自行放宽上述政策，例如允许只打过一剂疫苗的欧盟居民入境免除检测和隔离、承认世界卫生组织认可但欧盟暂未批准的新冠疫苗。

如果某个成员国出现新的变异病毒，欧盟将启动“紧急刹车”机制，立即限制来自该国的游客入境。

欧盟官员说，欧盟内部落实疫苗护照后，下一步将允许更多来自其他低风险国家且完成新冠疫苗接种的游客入境。

目前，欧盟仅对以色列、韩国和澳大利亚等少数疫情低风险国家游客开放。

一名不愿公开姓名的欧盟官员说，欧盟正与包括美国在内“许多国家”商量互相承认疫苗护照事宜。（王宏彬）（新华社专特稿）

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