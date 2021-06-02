英国政府顾问专家拉维·古普塔5月31日说，英国已经处在第三波新冠疫情初期，希望政府推迟解除英格兰地区最后一道防疫限制性措施。

剑桥大学教授古普塔是英国卫生部新型与新兴呼吸道病毒威胁咨询小组顾问。他当天接受英国媒体采访时说，虽然英国新增新冠确诊病例相对减少，但四分之三的病例系感染最先在印度发现的变异病毒，由于该病毒传染性更强，他担心新增病例随后可能出现指数级增长。

5月31日，英国报告新增确诊病例3000多例。这是这一数据连续第六天超过3000例。在此之前一个多月里，英国单日新增确诊病例从4月12日起一直保持在3000例以下。5月31日英国报告新冠死亡病例1例，出现在苏格兰地区。

英国启动新冠疫苗接种较早，目前该国成年人口中四分之三接种至少一剂疫苗，约半数完成两剂疫苗接种。

古普塔说，迹象表明，英国已经处于第三波疫情初期，而大量人口已经接种疫苗有助于这波疫情晚一些攀升。他解释说，新一波疫情刚发生时，确诊病例都徘徊在低位，但随后出现急剧增长。“人们在一段时间里会产生虚假的安全感，（从而放松防范，）这正是我们的担心所在。”

英国政府正在分阶段解封，英格兰地区解封的最后一步是6月21日起不再规定聚会的人数限制和场所。现阶段，室外聚会人数上限为30人、室内聚会限制人数为6人或两户家庭。古普塔建议将解封时间延长数周，待专家组获得足量数据后再做决定。

演出活动运营方等商家希望政府如期解封。英国各类演出场所已关闭一年多。英国环境、食品与乡村事务大臣乔治·尤斯蒂斯认为，政府应该考虑延长防疫限制性措施的可能性。

英国医师协会理事会主席钱德·纳格保罗说，英国正处在抗击新冠疫情的关键时刻，他呼吁政府在考虑6月21日是否解封时“万分谨慎”。

纳格保罗说，不成熟的政策决定将导致感染病例激增、医疗资源紧张。

新冠疫情令英国医疗系统承受重压。今年3月，大约500万名病人在等待接受手术，这一数据为英国有记录以来最高。英国公共医疗服务系统国民保健制度的数据显示，英格兰地区等待手术超过一年的人数超过43.6万，在新冠疫情前，这一数据为1600人。

英国政府定于6月14日决定是否如期解封英格兰地区。（郭倩）（新华社专特稿）

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