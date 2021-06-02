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埃及斡旋 哈马斯愿与以色列就换俘举行间接谈判

2021年06月02日08:38 | 来源：新华网
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巴勒斯坦伊斯兰抵抗运动（哈马斯）领导人叶海亚·辛瓦尔5月31日说，哈马斯愿意与以色列就交换俘虏举行间接谈判。

辛瓦尔当天与访问加沙地带的埃及情报总局局长阿巴斯·卡迈勒会谈后对与以色列达成换俘协议表达乐观。

辛瓦尔说：“现在我们确实有机会把事情向前推进。我们愿意展开间接、急迫且快速的谈判，以了结这桩事。”

一名不愿公开姓名的哈马斯官员告诉法新社，辛瓦尔与卡迈勒的会谈主要围绕三点：长期停火、交换俘虏和重建加沙。

这名官员说，哈马斯不反对同时推进重建和换俘，“但我们一概反对将两者挂钩”。

以色列国防部长本尼·甘茨5月31日说，以色列愿意帮助重建加沙地带，但条件是哈马斯必须交还扣押的以色列公民和士兵遗体。

哈马斯据信扣押两名战死的以色列士兵遗体和两名以色列公民。以色列方面则关押超过5000名巴勒斯坦囚犯。

以色列与加沙地带武装组织5月10日起爆发严重冲突，引发国际社会严重关切。在埃及斡旋下，哈马斯与以色列达成停火协议，当地时间5月21日2时正式停火。埃及目前还在斡旋，希望巩固巴以停火协议。（王宏彬）【新华社微特稿】

(责编：于洋、刘叶婷)

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