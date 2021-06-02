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低至3000元人民币！日本政府低价出售乡村空置房

2021年06月02日08:35 | 来源：新华网
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日本政府以接近免费的价格出售乡村空置房产，鼓励居民入住。

日本总务省对空置房的定义为：长期没有人居住且连续5年没有使用过自来水和电。

美国“内幕”网站5月31日报道，日本政府正设法使有兴趣的人士找到这些空置房。

例如，栃木县和长野县设立“空置房银行”。“空置房银行”网站由地方政府开发，展示无人居住的房屋，一些房屋售价低至每套5万日元（约合2910元人民币）。

“内幕”网站报道说，位于东京都西端的奥多摩町甚至免费赠送老化和空置的住房。一些新迁来的居民可以对这些空置房再利用，把它们改造成工作室和简餐店。

一些地方政府发现，“发钱”是吸引远程工作员工迁居本地的最佳途径。《日本经济新闻》报道，北海道三笠推出育儿和购房补贴后，本地的空置房数量减少11%。

日本住宅大量空置的主要原因有三：

首先，住宅供给量不断增加，供大于求，住宅总数超出家庭总数。

其次，由于住宅供给增加，地段不佳、设计陈旧、周边环境较差的住宅很难转让出售和租赁，导致许多住宅空置。

第三，人口结构变化加剧住宅过剩。由于人口出生率下降，住宅新增需求相对减少，同时高龄社会到来，使许多子女不在身边的老人只能在养老院颐养天年，增加了住房空置数量。

日本政府发布的住房和土地调查报告显示，截至2018年10月1日，日本共有6242万套住房，其中846万套没人居住，空置房所占比例为13.6%，比5年前调查时增加26万套。

日本自1948年以来施行住房和土地统计调查，每五年一次。1958年，日本全国空置房所占比例为2%；1973年，这一比例增至5.5%；1998年，增至11.5%。随后逐年上升。

重振乡村是日本首相菅义伟社会经济计划的关键部分。菅义伟去年11月说，将借助发展旅游业和农业改革刺激乡村经济。

《日本经济新闻》去年9月报道，岗位在东京而办公地点在乡村的员工，可以得到100万日元（约合5.8万元人民币）奖励。在乡村创办信息技术企业的人士，可以申请300万日元（约合17.5万元人民币）奖励。（卜晓明）（新华社专特稿）

(责编：于洋、刘叶婷)

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