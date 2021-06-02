世界肉类加工企业巨头JBS股份有限公司美国分部JBS美国食品加工公司5月31日说，它遭到黑客攻击，北美地区和澳大利亚信息系统被“黑”，部分工厂瘫痪，澳大利亚数以千计工人受到影响。

JBS美国食品加工公司在声明中说，公司5月30日发现信息系统遭到黑客攻击，确认自己成为“一场有组织网络攻击的目标，部分支持北美和澳大利亚信息系统的服务器受到影响”。公司因此关闭全部相关计算机网络，通知政府部门，召集信息工程人员和“第三方专家应对”。不过，公司“备用服务器没有受影响”，眼下正与一家网络安全企业“积极合作，以尽快恢复系统”。

声明说：“公司目前没有发现任何证据表明有客户、供应商或雇员数据因当前情况遭泄露或盗用。解决问题需要时间，可能延误公司与客户和供应商之间的部分交易。”

据美国彭博新闻社6月1日报道，尚未收到关于美国境内工厂运营受影响的报告。但是，这场网络攻击导致公司位于加拿大的一家大型牛肉加工厂暂停运转。依据一则招聘广告说法，那家工厂日均处理大约4200头肉牛，产能占加拿大全国总产能的四分之一以上。

法新社援引澳大利亚一名工会代表的话报道，JBS美国食品加工公司位于澳大利亚的多家工厂也因黑客攻击瘫痪，多达1万名肉企工人被迫停工。

澳大利亚牛肉业在线新闻网站“牛肉中心”援引JBS美国食品加工公司澳大利亚分部首席执行官布伦特·伊斯特伍德的话报道，这场攻击的目标是公司信息系统。由于遭遇网络攻击，公司取消在澳大利亚各地的牛羊屠宰计划，工人停工回家。

据澳大利亚广播公司报道，JBS美国食品加工公司在澳大利亚各地开设了47家工厂，拥有澳大利亚最大的肉类加工和饲养网络。

JBS美国食品加工公司总部位于美国科罗拉多州格里利市，是总部位于巴西的JBS股份有限公司的全资子公司。它是近一个月来遭受黑客攻击的又一家美国企业，但眼下尚不清楚黑客身份以及攻击目的。

由于遭遇黑客攻击，美国科洛尼尔管道运输公司一条输油干线5月7日起停运，12日下午初步重启，13日全线恢复。这家企业一度被迫关闭整个能源供应网络，极大影响美国东海岸燃油供应。

黑客利用加密手段锁住企业计算机系统并盗取机密文件，以解锁为条件勒索赎金。美国联邦调查局指认黑客组织“黑暗面”发动攻击。（王鑫方）（新华社专特稿）

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