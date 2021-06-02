新冠疫情暴发以来，美国政府严格限制外国人经美国与墨西哥交界地区入境。同时，美国政府部门数据显示，因试图经美墨边境向美国走私毒品被捕的美国人数量有所增加。

据美联社5月31日报道，为遏制疫情蔓延，美国去年4月向以外国人为主的非必要出行人员关闭南部与墨西哥接壤的陆路边界。不过，墨西哥方面对美国公民经陆路穿越边境的限制较宽松。毒贩因此钻空子，招募美国公民运毒入美。

美国海关与边境保护局近期在声明中说：“随着跨境出行转为仅限于必要出行，犯罪组织也转换运作（模式）。”疫情期间，因走私毒品被查获的美国公民和商用卡车数量呈增长之势，因为这两类群体在美国陆地边境可以相对自由入境。

按照美联社说法，尽管全球毒品贸易在疫情早期受到影响，但大量毒品不久后开始持续涌入美国这一世界最大的毒品消费国。美国国土安全部说，墨西哥毒贩将毒品运进美国的能力“基本没有受影响”。

依据美国海关与边境保护局数据，工作人员去年10月至今年5月在南部口岸从入关车辆中查获毒品超过41.7吨。今年头三个月，美国公民在口岸接受车辆检查时因涉嫌走私毒品被捕大约2400人次。相比之下，同期被捕的墨西哥公民只有361人。另外，因涉嫌体内藏毒被捕的美国公民人数也有所上升。去年10月至今年1月期间，505名美国人因体内藏毒在美国南部口岸被捕，而同期被捕的外国人合计35人。（王鑫方）【新华社微特稿】

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