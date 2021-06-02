2021年6月1日，国家国际发展合作署在北京首都宾馆举办对外援助能力提升研修班暨“同心抗疫 共谋发展”主题论坛。罗照辉署长发表主旨讲话，老挝驻华大使坎葆·恩塔万、联合国驻华协调员常启德等分别致辞，部分国际组织驻华代表出席。财政部、卫生健康委，内蒙古、辽宁、吉林、黑龙江、广西、重庆、四川、贵州、云南、西藏、新疆和新疆生产建设兵团12个省（自治区、直辖市）以及国家开发银行、中国进出口银行和中央企业代表参加。

罗照辉表示，当前百年变局与世纪大疫交织，传统与非传统安全威胁叠加，新冠疫情肆虐，疫苗鸿沟扩大，经济恢复艰难，国际形势不稳定不确定性上升。

只有同心合力，才能应对挑战，共克时艰。习近平主席提出构建人类命运共同体和人类卫生健康共同体理念，顺应时代潮流，契合天下大势，具有鲜明的现实和世界意义，为治理世界乱象贡献了中国智慧和方案。这一重要理念正在全面指引中国对外援助和国际发展合作实践。

罗照辉说，过去一年多来，面对突如其来的新冠肺炎疫情，我们开展了新中国成立以来规模最大、时间最集中、涉及范围最广的紧急人道主义援助行动。我们已向150个国家、13个国际组织提供大批抗疫物资，还向34个国家派出37支医疗队，受到国际社会广泛赞誉。

今年以来，我们又克服困难，迄今已向88个国家、4个国际组织援助2800万剂疫苗。特别值得一提的是，在今年4月下旬南亚新一轮疫情暴发后，中国政府及时启动紧急支持计划，向老挝、尼泊尔、孟加拉国、巴基斯坦、印度等及时提供大批抗疫物资和疫苗，有力帮助了各国抗疫。云南、西藏和四川也积极驰援。5月21日，习近平主席在出席全球健康峰会时宣布，未来3年内，中国将再提供30亿美元国际援助，用于支持发展中国家抗疫和恢复经济社会发展。

罗照辉说，中国的对外援助是由中央政府主导，地方政府和企业、民众共同参与的国际主义和人道主义行动。去年抗疫物资援助中，地方政府以及企业、社会组织发挥了重要作用。

亲仁善邻，国之宝也。今天与会的各涉边省份充分发挥区位优势，有力调动各类资源，积极参与对周边国家抗疫援助，为构建周边命运共同体作出实实在在的贡献。新疆自治区向中亚、南亚地区派出3批医疗专家，共计举办60场座谈会、58场培训、208场技术指导。云南省第一时间调集医护资源，向周边毗邻国家派遣医疗专家组48批。四川省组织骨干医疗生产企业成立产业联盟，及时向尼泊尔等国驰援抗疫物资。西藏自治区对口援助防疫和生产生活物资上百种，对外运输18批次。黑龙江省向29个国家提供医疗物资、分享防疫经验。有关中央企业积极履行社会公益责任，中国建筑、航天科技、中国中铁等提供大量援助物资。地方与中央企业正源源不断地为中国的对外援助注入新鲜力量。

罗照辉说，抗疫援助是新中国对外援助的一个缩影。新中国对外援助事业已走过70年发展历程。中国援助的脚步始于周边，走向全世界，从未停歇。一条条公路铁路、一座座学校医院，累累硕果赢得世人尊重。70年援助路，写满了友谊、善良、感恩与大爱。这些是中华民族的精神特质，也是人类共有的美好精神。

我们对外援助不图回报，却得到了丰厚回报。我们忘不了，50年前非洲兄弟帮助我们恢复联合国合法席位；我们的改革开放和发展离不开世界；无论是汶川地震，还是去年中国最先报告疫情，国际社会竞相驰援，“山川异域，风月同天”的动人画卷历历在目。赠人玫瑰，手留余香。中华民族崇尚滴水之恩、涌泉相报。我们将永远铭记这一份份沉甸甸的友情。

罗照辉说，今天我们同时以“同心抗疫 共谋发展”为主题举办论坛，就是要以习近平外交思想为指引，以践行人类命运共同体、推动“一带一路”高质量发展为使命，全面提升对外援助的统筹协调能力和现代化治理水平，共创美好未来。

罗照辉说，我们要大力弘扬对外援助光荣传统。远途始悟乾坤大，70年来，我们与发展中国家守望相助，同舟共济，向国际社会展现的是中国人民雪中送炭、扶危济困的正义形象。我们要坚持正确的义利观，坚持平等相待，援助不附加政治条件，不干涉他国内政，既为广大发展中国家提供力所能及的帮助，也为实现联合国2030年可持续发展议程贡献力量。

我们要深刻把握对外援助发展方向。当前世界风云激荡，对外援助如何向全世界提供更有效、更丰富的全球公共产品，进一步改善全人类民生福祉，成为摆在我们面前的重大课题。我们要强化统筹协调，提升援助综合效益；坚持授人以渔，聚焦可持续发展；注重因地制宜，发挥区位比较优勢；加强国际合作和南南合作，着眼发展中国家疫后复苏，拓展公共卫生、气变、生物多样性、农业等领域合作，推动开放包容增长。

我们要共同创建国际发展合作新格局。要实现中方与受援方、合作方的愿景相通、意愿相通、渠道相通，要实现中央与地方的政策对接、项目衔接、资金联结，要实现政府对企业的平台支撑、资金支持、优惠扶持，携手开创新时代国际发展合作新局面。

坎葆表示，老挝和中国是理念相似、山水相连的友好邻邦，中国对老挝的援助为老挝经济社会发展做出巨大贡献。中国国家主席习近平于2017年访问老挝时宣布对老挝援助的八项举措，涉及教育、卫生、消除贫困、职业培训等领域，惠及民生，改善福祉。在抗击新冠疫情方面，中国政府也及时伸出援手，为老挝提供宝贵支持，使我们渡过难关。老挝党、政府和人民对中国给予的援助表示高度评价和由衷感激。

常启德高度评价中国国际发展合作成就和抗疫紧急人道主义行动，感谢中国慷慨相助，在抗击新冠疫情前，为全世界筑起了一道防线，表示联合国机构将与国合署携手，在国际发展合作方面共享最佳实践新模式，倡导新型伙伴关系，共同应对全球挑战，助力实现联合国2030年可持续发展议程。

新疆外办主任姚敬、云南外办副主任郝昆、四川商务厅副厅长周万山分别发言，介绍地方开展对外援助及参与抗疫国际合作情况，认为本次研讨交流有利于统一认识、开拓视野、整合资源、协调行动。地方政府将以习近平外交思想为指引，与国合署通力合作，积极发挥区位优势，以服务构建新型国际关系和人类命运共同体为目标，为新时代中国国际发展合作事业贡献力量。

对外援助能力提升研修班由国合署主办，旨在加强对地方、企业参与援外工作的政策指导，搭建央地、政企沟通交流平台，推动形成援外联动新格局。研修班学员来自12个省(自治区、直辖市)及15家中央企业。研修班课程设计包括教师授课、内部座谈、学员交流等，内容涵盖对外援助政策、援外项目管理、抗疫联防联控等。

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