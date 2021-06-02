新华社布鲁塞尔6月1日电（记者任珂）北约秘书长斯托尔滕贝格1日表示，北约从阿富汗撤军后将继续向阿富汗提供支持，并在阿首都喀布尔保留文职外交人员。

北约国防部长视频会议1日举行。斯托尔滕贝格在会后的新闻发布会上说，北约将在结束在阿军事任务后，在喀布尔保留文职外交人员，部队的缩编工作正在顺利推进。

斯托尔滕贝格表示，北约正在结束在阿军事任务，但将继续为阿富汗安全部队提供资金，帮助阿富汗安全部门进行能力建设并对其提供咨询。北约正在考虑在阿富汗境外向阿提供军事训练，重点是特种作战部队。北约也在研究如何提供资金和服务，以使盟国和国际社会能够留在喀布尔。

当天早些时候，北约还召开了外长会议，重点讨论“北约2030年议程”，并为即将于6月14日举行的北约峰会做准备。

2001年“9·11”恐怖袭击后，美国发动阿富汗战争，北约军事力量进入阿富汗。今年4月14日，北约决定从5月1日起“几个月内”从阿富汗撤出全部约1万人的军队。同一天，美国总统拜登在白宫发表讲话说，美军将于5月1日开始有序撤离，美军和北约盟友军队将于9月11日前撤出。

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