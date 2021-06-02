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科威特呼吁国际社会加大努力重启中东和平进程

2021年06月02日08:14 | 来源：新华社
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新华社科威特城6月1日电（记者王薇 聂云鹏）科威特首相萨巴赫1日与到访的巴勒斯坦总理阿什提耶举行会谈，呼吁国际社会加大努力，重启中东和平进程。

萨巴赫在会谈中重申科威特对巴勒斯坦事业的支持，呼吁阿拉伯国家以及国际社会加大努力重启中东和平进程，确保针对巴勒斯坦人民的暴力行为不会再次发生。

据报道，萨巴赫与阿什提耶还就地区问题交换意见，双方表示愿为实现地区和平稳定加强磋商和协调。

当天早些时候，科威特埃米尔纳瓦夫在会见阿什提耶时也表示，科威特将继续坚定不移地支持巴勒斯坦事业，支持巴勒斯坦人民根据国际合法性决议和“阿拉伯和平倡议”建立以东耶路撒冷为首都、独立的巴勒斯坦国。阿什提耶对科威特方面向巴勒斯坦事业和人民提供的支持表示感谢。

阿什提耶5月31日抵达科威特，进行为期两天的正式访问。以色列与巴勒斯坦加沙地带武装组织5月10日起爆发严重冲突，导致巴以双方大量人员伤亡，引发国际社会严重关切。在埃及斡旋下，巴勒斯坦伊斯兰抵抗运动（哈马斯）与以色列达成停火协议，于5月21日正式停火。

(责编：于洋、刘叶婷)

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