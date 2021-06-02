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中国科兴新冠疫苗获世卫组织紧急使用认证

2021年06月02日08:13 | 来源：人民网-国际频道
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人民网布鲁塞尔6月1日电 （记者张朋辉）当地时间6月1日，世界卫生组织宣布，由中国科兴研发的新冠疫苗正式通过世卫组织紧急使用认证。

世卫组织免疫战略咨询专家组根据现有数据建议，18岁以上的成年人可以接种两剂次科兴疫苗，疫苗接种间隔为2到4周。数据显示，科兴疫苗可以100%防止重症病例。

世卫组织紧急使用清单程序旨在尽快提供药物、疫苗和诊断工具以应对紧急情况，同时遵守严格的安全性、有效性和质量标准，包括评估II期和III期临床试验数据，疫苗当前使用情况、疫苗接种监测以及进一步研究计划等。

世卫组织负责获得药品和卫生产品的助理总干事玛丽安热拉·西芒当天在一份声明中表示，世界急需多款新冠疫苗，以改善当前全球新冠疫苗分配不公的局面，世卫组织敦促疫苗生产商加入“新冠肺炎疫苗实施计划”，分享相关研究成果及数据，为遏制疫情贡献力量。

目前，已经有7款新冠疫苗通过世卫组织紧急使用认证。此前，中国国药新冠疫苗已获世卫组织紧急使用认证，并正式向“新冠肺炎疫苗实施计划”提供疫苗。

(责编：燕勐、常红)

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