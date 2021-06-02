新华社贵阳6月1日电 金砖国家外长会晤新闻公报

一、金砖国家外长会晤于2021年6月1日以视频方式举行。2021年金砖国家主席国印度主持会议。

二、外长们回顾了金砖国家合作取得的进展，并就政治安全、经贸财金、可持续发展等领域的重大国际和地区问题交换了意见。

三、在纪念金砖国家合作15周年之际，外长们支持金砖国家在政治安全、经贸财金、人文交流“三轮驱动”合作架构下，加强在共同关心领域的合作。

四、外长们对新冠肺炎疫情对全球公共卫生、社会和经济持续造成严重冲击深表关切，对逝者表示哀悼，对受影响家庭的处境感同身受。外长们强调双边和多边国际合作对有效抗击疫情及其影响具有重要价值。外长们呼吁国际社会进一步做好应对新冠肺炎疫情及其他当前和未来卫生挑战的准备，包括通过动员政治支持，提供必要财政投入，加强本地生产，开展技术转让，保障平等且可负担地获取药品、疫苗、医疗产品和设备、诊断和治疗，并提升民众的信心。此外，外长们呼吁及时设立金砖国家疫苗研发中心，鼓励该中心及时投入有效运作，强调需要依据《国际卫生条例》和以往金砖国家领导人宣言精神，进一步推进金砖国家预防大规模传染病风险早期预警机制倡议。外长们支持举办金砖国家疫苗合作研讨会。

五、外长们注意到新冠肺炎危机对经济和金融稳定带来诸多挑战。外长们进一步强调落实相关经济成果具有重要意义，以反映广大新兴市场和发展中国家特别是金砖国家的需要和诉求，并特别强调金砖国家通过政策支持、加强金砖合作及国际协作共同应对新冠肺炎疫情危机的重要性。

六、外长们发表了关于加强和改革多边体系的联合声明。外长们支持金砖国家继续就共同关心的问题开展合作，包括通过常驻联合国及其他国际组织代表团定期会晤等。

七、外长们重申致力于从经济、社会、环境三个方面落实联合国2030年可持续发展议程，并重申可持续发展目标是不可分割的有机整体，不让任何一个人掉队。外长们呼吁国际社会构建全球发展伙伴关系，应对新冠肺炎疫情带来的负面影响，加快落实联合国2030年可持续发展议程，特别关注发展中国家的困难和需要。外长们敦促捐助国落实官方发展援助承诺，根据受援国国内政策目标，向发展中国家提供能力建设支持、技术转让以及更多发展资源。

八、外长们重申致力于基于各自不同国情落实根据《联合国气候变化框架公约》有关原则，包括“共同但有区别的责任”和各自能力原则制定的《京都议定书》和《巴黎协定》。外长们承认发展中国家推进可持续发展和消除贫困的背景下实现碳排放达峰需要更长时间。外长们强调制定“2020年后全球生物多样性框架”，以平衡体现《生物多样性公约》三个目标的重要性。外长们同意为筹备2021年第26届联合国气候变化大会和《生物多样性公约》第15次缔约方大会开展密切合作。

九、外长们赞赏金砖国家围绕经贸财金领域合作所作工作。为此，外长们期待全面落实《金砖国家经济伙伴战略2025》行动计划，并通过一切方式确保其实施效果。

十、外长们赞赏地注意到金砖国家新开发银行在基础设施建设和可持续发展融资方面及其抗疫紧急援助基金的作用。外长们欢迎2021年在俄罗斯开设新开发银行欧亚区域中心，期待在印度开设新开发银行区域办公室。外长们赞赏银行扩员工作取得的进展，鼓励及早吸收新成员。

十一、外长们欢迎新开发银行关注社会基础设施建设，特别是当前在新冠肺炎疫情对社会基础设施，尤其是医疗和教育设施造成直接影响。外长们呼吁根据联合国2030年可持续发展议程目标3，在疫苗研发、创新和生产能力方面进行投资。

十二、外长们重申支持开放、透明、包容、非歧视、基于规则的、以世界贸易组织为核心的多边贸易体制。外长们重申世贸组织全体成员避免采取同世贸组织精神和规则相违背的单边和保护主义措施至关重要。外长们全力支持世界贸易组织新任总干事恩戈齐·奥孔乔-伊维拉应对具有挑战性的任务。外长们期待世界贸易组织第12届部长级会议（MC12）取得积极成果，上诉机构早日恢复正常运转。

十三、外长们认为，各国需在裁军和防扩散领域继续合作。外长们呼吁加强包括日内瓦裁军谈判会议在内的国际裁军机制。外长们强调以政治和外交方式，就化解日益增多的国际和平安全挑战进行对话至关重要。外长们欢迎2010年《俄美关于进一步削减和限制进攻性战略武器措施的条约》延期，认可该条约对维护全球安全与稳定的重要作用。外长们承诺防止外空军备竞赛和武器化，确保外空活动长期可持续性，包括达成一个具有法律约束力的多边文书。外长们注意到中国和俄罗斯共同提交并更新的“防止在外空放置武器、对外空物体使用或威胁使用武力条约”草案。

十四、外长们重申《禁止细菌（生物）及毒素武器的发展、生产和储存以及销毁这类武器的公约》（《禁止生物武器公约》）的重要性。外长们强调应遵守和加强《禁止生物武器公约》，包括就设立有效的核查机制达成一项具有法律约束力的附加议定书。外长们同时重申对禁止化学武器组织的支持，呼吁《禁止化学武器公约》缔约国遵守公约并保持该公约完整性，并就恢复禁化武组织协商一致精神开展建设性对话。

十五、外长们赞赏金砖国家航天机构达成《金砖国家遥感卫星星座合作协定》，这有助于解决全球气候变化、灾难管理、环境保护、防止粮食短缺和水资源匮乏、经济社会可持续发展等研究中遇到的挑战。外长们强调，特别是“行动的十年”中，利用数字与技术解决方案实现可持续发展目标的重要性。

十六、外长们对世界不同地区冲突和暴力持续，冲击国际和地区和平与安全表示关切。外长们重申一切冲突都应根据国际法及《联合国宪章》，通过和平方式解决。外长们注意到武装冲突加剧新冠肺炎疫情，并对安理会有关立即全面停止敌对行动的呼吁未获全面落实表示关切。

十七、外长们对中东北非局势表示严重关切，强调该地区冲突和危机应通过包容性对话等政治和外交方式，符合国际法、不干涉内政、尊重各国独立、领土完整和主权的基础上解决。外长们欢迎弥合分歧取得的进展并鼓励建设性参与。外长们核可2021年5月17日金砖国家中东事务副外长级磋商有关讨论。

十八、外长们对宣布加沙地带于5月21日开始停火表示欢迎，强调全面恢复安宁的紧迫性。外长们对暴力造成的平民死亡表示哀悼，敦促国际社会立即关注向巴勒斯坦平民，特别是加沙地带平民提供人道主义援助。外长们重申支持“两国方案”，基于以色列和巴勒斯坦在安全和公认的边界内和平共处、比邻而居的愿景，实现全面和平。外长们支持联合国秘书长关于国际社会应同包括联合国近东巴勒斯坦难民救济和工程处在内的联合国机构共同努力，为快速和可持续的重建与复苏制定综合、有力的一揽子支持计划。

十九、外长们重申对阿拉伯叙利亚共和国主权、独立、统一和领土完整的坚定承诺。外长们坚信军事手段不能解决叙利亚冲突。外长们同时重申支持根据联合国安理会第2254号决议，在联合国推动下的“叙人主导、叙人所有”的政治进程。外长们注意到在此背景下，阿斯塔纳进程担保国及所有为政治解决有关冲突作出努力的国家，果断参与在日内瓦启动的宪法委员会，具有重要意义，同时欢迎联合国秘书长叙利亚问题特使裴凯儒为确保该委员会的可持续性和有效性所作努力。外长们重申其坚信，为达成协议，宪法委员会成员必须以妥协精神为指引，在不受外部干预的情况下建设性地开展合作。外长们强调，要根据联合国人道主义原则保障人道主义援助畅通和叙利亚冲突后重建，为叙利亚难民安全、自愿、有尊严地回国，并为国内流离失所者返回永久居住地创造条件，以实现叙利亚和整个地区的长期稳定与安全。

二十、外长们对也门持续冲突表示严重关切，冲突破坏也门及整个地区的安全稳定，并造成联合国认为的“当代最严重人道主义危机”。外长们呼吁冲突各方全面停止敌对行动，并在联合国斡旋下启动“也人主导”的包容性谈判进程。外长们强调向也门人民提供紧急人道主义援助及准入的重要性。

二十一、外长们对非洲部分地区安全局势恶化、引发持续武装冲突表示持续关切，呼吁国际社会根据非洲人民所提“以非洲方式解决非洲问题”原则，支持旨在促进非洲可持续和平安全以及发展的区域和次区域倡议。外长们进一步强调加强联合国与非盟和平与安全领域伙伴关系的重要性。

二十二、外长们强调，一个稳定、民主、包容、独立、繁荣、主权、和平的阿富汗是地区局势取得进展的关键。外长们对阿富汗持续的严重暴力及安全形势深表关切，强调要维护近二十年来取得的成果，保护阿富汗公民，特别是妇女、儿童和少数群体的权利。外长们重申致力于“阿人主导，阿人所有”的和平进程，支持联合国在维护、建设和平方面发挥重要作用。外长们欢迎国际社会旨在实现阿富汗可持续和平的所有努力。外长们强烈谴责在阿富汗的持续暴力，特别是恐怖组织针对平民的袭击。外长们呼吁立即、永久、全面停火。外长们强调消除联合国安理会列名恐怖组织对阿富汗持久和平造成的威胁具有紧迫的必要性。

二十三、外长们重申需要根据国际法，通过和平和外交手段解决伊朗核问题，包括在伊核问题全面协议框架下开展谈判，同时重申全面落实伊核问题全面协议和联合国安理会第2231号决议的重要性。外长们欢迎伊朗与国际原子能机构延期双方达成的“技术谅解”，以允许继续开展必要的核查和监督活动。

二十四、外长们强调在朝鲜半岛实现持久和平与安全的重要性。外长们支持通过和平、外交和政治方式，解决朝鲜半岛所有相关问题，包括实现全面无核化。

二十五、外长们重申对缅甸主权、政治独立、领土完整和统一的坚定承诺。外长们支持东盟近期关于缅甸问题的倡议以及落实东盟“五点共识”。外长们呼吁各方避免使用暴力。

二十六、外长们强烈谴责一切形式和表现的恐怖主义，无论恐怖主义在何时、何地，由何人实施。外长们认识到恐怖主义、助长恐怖主义的极端主义和激进主义导致的威胁。外长们决心打击一切形式和表现的恐怖主义，包括恐怖分子跨境转移、恐怖融资网络和为恐怖分子提供庇护。外长们重申决心共同努力，支持通过《全面反恐公约》。外长们忆及2020年金砖国家领导人达成的《金砖国家反恐战略》以及金砖国家开展反恐合作的原则，重申致力于2021年由金砖反恐工作组及早完成制定以结果为导向的行动计划。

二十七、外长们对全球各类毒品的非法生产和贩卖日益猖獗表示严重关切。外长们重申对三大国际禁毒公约目的和目标的承诺。外长们强调在金砖国家禁毒工作组及国际和地区论坛开展禁毒合作的重要性。

二十八、外长们重申致力于根据国内法在反腐败执法，包括追缴资产等方面，推动国际反腐败合作并加强金砖国家协作。

二十九、外长们强调需要全面平衡处理信息通信技术进步、经济发展、保护国家安全和社会公共利益和尊重个人隐私权利的关系。外长们强调联合国应发挥领导作用，推动通过对话就信息通信技术安全和使用、普遍同意的负责任国家行为规则、准则和原则达成共识，同时不排斥其他相关国际平台。外长们强调适用于本领域的国际法和原则的重要性。为此，外长们对联合国开放工作组以及政府间专家组的工作表示欢迎，并注意到其讨论取得进展。外长们同时强调金砖国家就信息通信技术使用中确保网络安全问题开展合作时，拥有一个法律框架具有重要意义。外长们重申推进金砖国家间合作的重要性，包括考虑提出相关倡议和落实《金砖国家确保信息通信技术安全使用务实合作路线图》。

三十、外长们强调信息通信技术在促进经济增长和发展方面潜力巨大，同时也意识到它可能带来新的犯罪活动和威胁。外长们对信息通信技术非法滥用的水平和复杂性不断上升，以及对缺少一个由联合国主导的打击信息通信技术领域犯罪的框架表示关切。外长们还认识到，由此产生的新挑战和新威胁需要各国合作应对，并欢迎联合国设立相关开放性政府间专家特设委员会，以商定关于打击将信息通信技术用于犯罪目的的全面国际公约。

三十一、外长们认为创新是全球可持续发展的关键驱动力之一，在促进经济增长、支持创造就业、创业和结构性改革、提高生产力和竞争力、为公民提供更好服务以及应对全球性挑战等方面，发挥重要作用。鉴此，外长们期待年内通过《金砖国家创新合作行动计划（2021－2024年）》。

三十二、外长们重申需要促进产业增长，欢迎进一步推动贸易投资合作，包括在金砖国家新工业革命伙伴关系框架下推动合作。外长们欢迎中国建立金砖国家新工业革命伙伴关系创新基地，并期待就关于建立金砖国家工业能力中心的倡议开展后续讨论。

三十三、外长们重申各国应本着平等相待和相互尊重的原则开展合作，促进和保护人权与基本自由。外长们同意继续以公平、平等的方式对待包括发展权在内的各类人权，承认其相同地位及同等重要性。外长们同意在金砖国家及联合国人权理事会等多边框架下就共同关心的问题加强合作，认为需要以非选择性、非政治性和建设性方式促进、保障及实现各国人权，避免双重标准。

三十四、外长们赞赏地注意到金砖国家第三支柱，即人文交流领域正在开展的活动与合作。外长们欢迎包括金砖国家学术论坛、金砖国家智库理事会、金砖国家银行合作机制、金砖国家女性工商联盟、金砖国家工商理事会、金砖国家网络大学等在内的工商和人文领域的进展与会议，并期待在这些领域开展更多合作。外长们支持中国举办北京冬季奥林匹克运动会。

三十五、巴西、俄罗斯、中国、南非全力支持印度于2021年9月举办金砖国家领导人第十三次会晤，致力于共同努力取得丰硕成果。

(责编：胡永秋、杨光宇)