丹麦广播公司5月30日推出特别报道，揭露美国国家安全局通过丹麦国防情报局接入丹麦互联网获取原始数据，以监听包括德国总理默克尔在内的欧洲盟国领导人和高级官员。对此，欧洲多国高度关注，认为如此事属实，其性质恶劣、不可接受，并敦促丹麦、美国尽快作出解释。

丹麦国防大臣布拉姆森在一封给丹麦广播公司的电子邮件中说，政府不会从媒体或其他渠道了解情况。但对亲密盟友进行系统窃听是不可接受的。

法国总统马克龙和德国总理默克尔5月31日在法德两国部长视频会议上，要求美国和丹麦就监听一事作出解释。马克龙说：“如果这一消息是准确的，这在盟国之间是不可接受的。”默克尔在发言中表示支持马克龙的表态。

曾为德国社民党总理候选人的佩尔·施泰因布吕克是遭监听的德国官员之一。施泰因布吕克接受德国媒体采访时说，从政治上讲他认为这是一桩丑闻，事件表明参与监听的国家“有自己的小算盘”。

德国联邦议院负责调查此前美国监听事件的委员会负责人帕特里克·森斯堡说，监听事件背后的驱动力“不是友谊，也不是道德伦理，而是对利益的追逐”。

法国负责欧洲事务的国务秘书克莱芒·博纳在接受法国新闻台采访时表示，若事件证实属实，其性质“极其严重”。盟友之间必须有信任和最起码的合作，法方必须核实此事。

瑞典国防大臣胡尔特奎斯特表示，瑞典无法接受亲密盟友之间这种监听行为，这是一个“原则问题”。瑞典在得知此事后，立即联系了丹麦，并与德国、法国和美国进行接洽，瑞典需要了解有关此事的“全面信息”。该事件是对瑞典政治人物的“间谍活动”。

瑞典国会议员霍尔姆对此事给予严厉批评，他接受瑞典电视台专访时表示，监听事件“太离谱了，令人非常生气”。

挪威首相索尔贝格对挪威国家广播电台说，如果媒体爆料属实，美国和丹麦这样的盟友对挪威实施监听是毫无理由和无法接受的，这将在盟友间制造不信任。她表示，将向丹麦政府了解更多信息，如果监听属实，将与美国直接讨论此事。

英国路透社和英国广播公司均报道了此事。英国广播公司在报道中援引曝光美国“棱镜”秘密监控项目的斯诺登的话说：“美国总统拜登即将出访欧洲，他应该已经准备好如何回答这个问题。当然，他上一次就已经深度卷入这类丑闻。”2013年“棱镜”丑闻曝光时，拜登为时任美国副总统。

（新华社北京6月1日电 参与记者：林晶、唐霁、和苗、张代蕾、张远）

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