新华社日内瓦6月1日电（记者刘曲）世界卫生组织5月31日宣布，以希腊字母来命名新冠病毒的变异毒株，以避免将病毒与其最早发现国家联系起来而导致污名化。

世卫组织目前以谱系名称对新冠病毒的变异毒株命名，这种命名法虽有其优势，但比较拗口、不便记忆且容易误报。因此，人们常用首先发现变异毒株的地名或国名来称呼，这又容易导致污名化。

为避免这种情况并简化新闻报道，世卫组织经过专家组研究、广泛征求意见并评估了许多潜在命名系统后，决定使用希腊字母命名新冠病毒的主要变异毒株。世卫组织将为该组织确定为“需要关注”和“需要留意”的变异毒株分配命名并在网站上公布，鼓励各国政府、媒体机构及其他组织采用新的命名。

世卫组织网站显示，“需要关注”的变异毒株是指在全球公共卫生层面已被证明出现以下一种或多种变化的毒株：传播性增加或流行病学上的有害变化，毒性增加或致病的临床表现变化，公共卫生和社会措施或现有诊断方法、疫苗、治疗方法的有效性降低等。

目前已被标记为“需要关注”的变异毒株有4种，已分别命名为α、β、γ和δ，分别指代最早在2020年9月于英国发现的B.1.1.7毒株，最早在2020年5月于南非发现的B.1.351毒株，最早在2020年11月于巴西发现的P.1毒株，以及最早在2020年10月于印度发现的B.1.617.2毒株。

此外，“需要留意”的变异毒株是指基因组具有已确定或可疑的表型影响突变，且要么已被确认为导致社区传播、多个新冠病例或集群病例，或在多个国家被检测到的毒株，也有的是直接被世卫组织标记为“需要留意”。

目前已被标记为“需要留意”的变异毒株有6种，已分别命名为ε、ζ、η、θ、ι、和κ，分别指代最早在2020年5月于美国发现的B.1.427/B.1.429毒株，最早在2020年4月于巴西发现的P.2毒株，最早在2020年12月于多国发现的B.1.525毒株，最早在2021年1月于菲律宾发现的P.3毒株，最早在2020年11月于美国发现的B.1.526毒株，以及最早在2020年10月于印度发现的B.1.617.1毒株。

(责编：胡永秋、杨光宇)