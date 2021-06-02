海外网 陈菲扬

欧米奥（Omio）是欧洲领先的旅行交通预订平台，致力于打造旅行预订需求的最佳平台，公司总部位于德国柏林。简·坎伯（Jan Kemper）是该公司的董事总经理兼首席财务官。

简·坎伯毕业于德国WHU奥拓贝森管理学院，拥有德国亚琛工业大学经济学博士学位。在加入欧米奥公司之前，坎伯曾在柏林在线时装零售商Zalando担任财务高级副总裁和首席财务官，为公司发展做出了杰出贡献，并成功领导了公司首次公开募股（IPO）。

2019年4月，坎伯被任命为欧米奥公司董事总经理兼首席财务官。对于欧米奥而言，加强团队管理是公司全球增长战略中的重要举措。而坎伯在建立和加强公司结构以支持增长方面发挥了至关重要的作用。

欧米奥是欧洲领先的火车、公共汽车和飞机旅行搜索与预订平台，以其独特、便捷的出行方式，深受广大消费者喜爱。自2013年成立以来，欧米奥逐渐发展为欧洲最大的旅行预订平台之一，成功将分散的欧洲运输网络中的大量数据整合在一起，以创建简单、无缝的预订服务。坎伯说：“欧米奥将运输整合到受消费者需求驱动的简单产品中，消除用户在旅程中多次交易的需求，从而进一步改变旅游行业。”

激情和技术不断驱使欧米奥创新旅行方式。然而，公司的眼光从来不局限于欧洲市场，其愿景是为世界各地的客户提供轻松旅行的机会。如今，欧米奥在35个国家运营。

2019年，欧米奥收购了旅行搜索引擎Rome2rio，以增强其运输发现和计划能力，并迈出了向全球提供服务的关键一步。坎伯认为，要重视与新的运输提供商开展合作，同时继续使用创新技术来改善产品，“我期待着将我所有的精力和经验投入到帮助整个欧米奥团队推动下一阶段的发展中，让欧米奥成为一家真正的全球化公司。”

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(责编：杨光宇、胡永秋)