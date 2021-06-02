新华社贵阳6月1日电（记者孙楠、骆飞）国务委员兼外长王毅1日在贵阳出席金砖国家外长视频会晤。本次会议由2021年金砖国家轮值主席国印度外长苏杰生主持，南非外长潘多尔、巴西外长弗兰萨、俄罗斯外长拉夫罗夫等出席。

王毅表示，今年是金砖国家概念提出20周年，也是金砖国家外长会晤机制建立15周年。金砖国家要共同擦亮金砖这块“金字招牌”，为促进全球团结扛起金砖责任，为破解治理赤字提供金砖智慧，为应对共同挑战贡献金砖力量。

王毅建议：第一，推进全球团结抗疫，做人类健康的守护者。第二，践行真正多边主义，做国际秩序的维护者。第三，助力世界经济复苏，做全球发展的贡献者。第四，化解地区冲突对抗，做世界和平的建设者。他表示，希望金砖五国更加紧密团结，践行真正的多边主义，为维护国际和地区的和平与发展，做出金砖国家新的贡献。

与会各国外长就当前国际和地区热点问题以及金砖国家合作等深入交换了意见，并就当前国际抗疫进行了深入讨论。

会晤发表了《金砖国家关于加强和改革多边体系的联合声明》和《金砖国家外长会晤新闻公报》。

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