乌兰巴托中国文化中心举办国际儿童节献爱心活动。乌兰巴托中国文化中心供图

人民网乌兰巴托6月1日电 （记者霍文）1日，乌兰巴托中国文化中心与蒙古国首都红十字会共同举办“六一”国际儿童节献爱心活动。乌兰巴托中国文化中心向蒙古国首都红十字会赠送了150个书包及整套学习用品，7名蒙古国小朋友代表应邀参加。中国驻蒙古国大使馆文化参赞兼乌兰巴托中国文化中心主任陈霜、蒙古国首都红十字会会长扎尔格勒赛汗等中蒙官员出席活动，并向蒙古国儿童致以节日的祝福。

陈霜表示，乌兰巴托中国文化中心一直十分关心蒙古国少年儿童的快乐成长，希望孩子们在社会各界的关爱下茁壮成长，也希望小朋友们通过今天的活动感受中蒙两国人民之间的友好情谊，将来成为推动两国友谊的参与者和建设者。中蒙两国作为永远的好邻居、好伙伴、好朋友，在各自面临困难的时候相互支持，彰显了人类命运共同体理念。

扎尔格勒赛汗表示，多年来，乌兰巴托中国文化中心一直关心蒙古国儿童的福利事业。在此，我代表蒙古国首都红十字会感谢中国驻蒙古国大使馆、乌兰巴托中国文化中心给予蒙方的帮助。相信孩子们收到礼物一定会很开心，一定会度过一个快乐而难忘的国际儿童节。衷心祝愿中蒙两国的文化和红十字事业取得更大进步。

据了解，由乌兰巴托中国文化中心倡议组织的“六一”国际儿童节献爱心活动已成功举办六届，累计帮助蒙古国残障、弱势儿童500余人次，受到当地老百姓的好评，加深了蒙中两国人民之间的友谊。

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