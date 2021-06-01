人民网北京6月1日电 据外交部网站消息，外交部发言人汪文斌主持今日例行记者会，记者会实录如下：

应印度外长苏杰生邀请，国务委员兼外交部长王毅将于6月1日以视频连线方式出席金砖国家外长会晤。

总台央视记者：你刚刚发布了王毅国务委员将出席金砖国家外长视频会晤的消息。你能否介绍中方对会晤的期待？

汪文斌：金砖国家是具有全球影响的新兴市场国家和发展中国家合作机制。在世纪疫情和百年变局交织影响下，金砖机制对深化新兴市场和发展中国家合作、推动疫后世界经济复苏具有更加特殊的重要意义。

一直以来，在金砖国家领导人战略引领下，五国外长多次举行会晤，不断深化五国在政治安全领域的互信与合作。本次会议上，中方期待同其他金砖成员就当前最紧迫和共同关心的问题交换看法、协调立场、凝聚共识，共同推动会晤对外发出金砖团结合作、支持真正多边主义、助力疫后经济复苏、携手应对全球性挑战的有力信号。

新华社记者：今年5月，中国担任了联合国安理会轮值主席。中方如何评价作为轮值主席的工作？

汪文斌：今年是中国共产党成立100周年，也是中华人民共和国恢复联合国合法席位50周年。在这样一个重要的历史时刻，中国担任安理会5月轮值主席，具有重要意义。

面对国际形势日益复杂严峻、地区热点问题进一步升温、新一轮新冠肺炎疫情对世界和平与安全构成巨大冲击等新形势新挑战，中国积极进取、开拓创新，以客观公正、高效务实、透明开放的原则，认真履行了安理会轮值主席职责，积极贡献了中国理念和智慧，在推动安理会加强团结合作、维护国际和平与安全方面发挥了建设性作用，得到会员国高度评价。

5月安理会共举行31场会议，中方推动或配合安理会成员，围绕推进非洲疫后重建和维和人员安全发表2份主席声明，围绕哥伦比亚、阿布耶伊、南苏丹以及伊拉克等地区热点问题通过4项决议，就阿富汗、刚果（金）、巴以停火、马里、索马里选举等问题发表6份主席新闻谈话，以维护多边主义、巴以冲突、非洲疫后重建、维和人员安全以及新兴科技影响为主题举行5场重点活动。特别是王毅国务委员兼外长主持召开了维护多边主义、巴以冲突问题和非洲疫后重建3场安理会高级别会议，在践行真正的多边主义、政治解决地区热点问题、帮助非洲疫后复苏等方面提出一系列倡议主张，广泛凝聚了各方共识，为推动安理会团结一致，共同致力于解决相关问题作出了积极贡献，获得包括非洲、阿拉伯国家在内的国际社会广泛赞誉。中方推动安理会履行职责，推进联合国秘书长选举有关工作，组织安理会成员同秘书长候选人举行非正式对话。中方积极改进安理会工作方法，提高效率，增强透明度、包容性，广泛听取各方意见，重视当事国合理关切。中方还积极推动安理会在尊重科学、保证安全的前提下重开实体会议，受到广泛欢迎。

在全体成员共同努力下，安理会在5月重申了对多边主义的坚定承诺，明确了坚持真正多边主义的正确方向；支持国际社会继续团结抗疫，特别是就推进非洲疫后恢复和冲突后重建发出了一致声音；积极应对热点问题和突发事件，为推动政治解决冲突和争端发挥了重要作用；在维和人员安全、新兴科技影响等议题上达成了新的共识；在推动安理会工作更加公正、透明、高效、务实方面取得新的积极成效。

作为安理会常任理事国，中国将继续积极深入参与安理会工作，为维护国际和平与安全作出更大贡献。

彭博社记者：根据《纽约时报》近期报道，批评拜登的人士称，直到本周中国政府拒绝接受世卫组织开展进一步调查前，拜登一直将新冠病毒起源于实验室的可能性排除在外。外交部能否澄清中方是否拒绝了世卫组织的进一步调查要求？

汪文斌：中国一贯本着开放、透明的态度同世卫组织开展相关溯源合作，在国内疫情防控任务十分繁重情况下，两次邀请世卫专家来华开展溯源研究。双方专家共同进行了实地考察，共同分析了大量数据，共同发布了联合研究报告，得出了权威、正式、科学的结论。

我想再次强调，许多线索、报道和研究表明，疫情早在2019年下半年就已在世界多地多点出现。中国已为全球溯源工作作出了积极贡献。我们期待在全球溯源中，各方都能给予世卫组织充分支持配合，以便尽早找到病毒源头，阻断疫情传播。

深圳卫视记者：据报道，美国“阵亡将士纪念日”之际，驻韩美军人员大量休假外出，在釜山海云台海滩不遵守防疫要求，违规大量聚集，且拒不佩戴口罩，引发当地民众不满。中方对此有何评论？

汪文斌：我注意到有关报道。如果我没有记错的话，这已经不是驻韩美军第一次违反驻在国的防疫规定。

我们希望美方切实负起责任，约束驻外美军的行为，以实际行动履行支持国际抗疫的承诺。

法新社记者：在中国被拘留的澳大利亚人杨军最近称其在关押期间遭到刑讯和虐待，是否属实？

汪文斌：中方已多次就澳籍公民杨军案阐明立场。中国是法治国家，中国司法机关依法办案，并充分保障杨军的各项合法权利，不存在杨军被“任意拘押”或刑讯逼供的情况。中国法律明令禁止这些做法。我们奉劝澳方停止对中国依法治国指手画脚、无理挑衅，停止以炒作、施压等方式粗暴干涉中国司法主权。

《环球时报》记者：近日，波兰、塞尔维亚、爱尔兰和匈牙利四国外长访华。有媒体认为这标志着中欧关系出现和解迹象，中方能否介绍详细情况？

汪文斌：应王毅国务委员兼外长邀请，波兰外长拉乌、塞尔维亚外长塞拉科维奇、爱尔兰外交与国防部长科文尼、匈牙利外交与对外经济部长西雅尔多近日访华。双方除就双边关系和务实合作深入交换看法外，还就中欧关系、中国－中东欧国家合作进行了深入探讨。

王毅表示，中欧合作历经几十年风雨考验，具有强大韧性和潜力，符合时代发展的进步方向。作为多极世界中的重要两极，中欧之间没有重大利害冲突，没有地缘政治矛盾，有的只是巨大的合作需求。中欧之间应当坚持全面战略伙伴的定位，对话合作的发展方向，相互尊重、求同存异的原则，以及维护世界和平稳定、促进共同发展繁荣的最重大责任。王毅指出，中国同中东欧国家的合作既有双边关系的原动力，再加上中欧合作、中国－中东欧合作一并推进，三个引擎协同发力，旨在促进中东欧国家加快发展，促进欧洲一体化进程，促进中欧关系获得新的动力。

中国和上述四国外长都认为，中欧有高度互补的发展优势，有长期积累的合作基础，有同样迫切的恢复增长需求，理应团结互助，优势互补，在早日战胜疫情基础上，深化发展战略对接，促进产业链供应链融通，推动务实合作保持发展势头。当前中欧关系出现的一些困难值得重视，正确的做法应是在尊重基本事实前提下，开展建设性对话，增进相互了解，消除疑虑误解，不断扩大共识，聚焦互利合作，推动中欧关系实现健康稳定发展。面对后疫情时期更加复杂多样的全球性挑战，中欧作为全面战略伙伴，更应从大局和长远着眼，加强协调合作，共同维护和践行真正的多边主义，切实改进完善全球治理，共同构建人类命运共同体。

中方愿与欧洲继续交流对话，增进理解信任，共同促进双方合作目标，更好服务于中欧各自发展和人民福祉。

中新社记者：31日，第74届世卫大会通过欧盟提交的决议，呼吁全面改革全球疫情预警系统，为世卫组织提供充足、灵活和可持续的资金，建立更强大、独立的世卫组织，维护全球卫生安全。中方对此持何立场？

汪文斌：中方积极参与了该决议磋商，是决议的共提国。我们愿同各方一道，积极落实好决议有关精神，共同完善全球公共卫生治理体系，不断提升全球公共卫生危机防范和应对能力，推动构建人类卫生健康共同体。

《北京日报》记者：31日，日本内阁官房长官加藤胜信在参议院预算委员会会议上称，《朝日新闻》报道中关于存在强征慰安妇的认识有悖于事实，这样的认识在韩国等国际社会扩散，很有问题。中方对此有何评论？

汪文斌：在日本强征“慰安妇”问题上，中方的立场是一贯和明确的。二战期间日本军队采用强制、诱骗等手段，违反受害者本人意愿强征“慰安妇”，是日本军国主义犯下的严重反人道罪行，这一历史事实铁证如山，任何试图对此加以否认的言行都要受到正义和良知的谴责。

我们再次敦促日方老老实实正视和反省侵略历史，同军国主义划清界限，停止否认和美化侵略历史，以诚实负责任的态度妥善处理强征“慰安妇”等历史遗留问题，以实际行动取信于亚洲邻国和国际社会。

总台央视记者：5月31日，国药集团中国生物向“新冠疫苗实施计划”（COVAX）供应的首批新冠疫苗正式下线并于今天上午举行下线仪式。请问中方对此有何评论？

汪文斌：中方一贯支持“新冠疫苗实施计划”，已宣布向其提供1000万剂疫苗，有关企业正全力做好疫苗的供应工作。向“新冠疫苗实施计划”供应的首批疫苗正式下线，正是中方以实际行动践行疫苗“全球公共产品”承诺的又一重要体现。中方将继续支持有关企业加强同“新冠疫苗实施计划”的沟通协调，为全球早日战胜疫情继续作出中国贡献。

《北京青年报》记者：据了解，联合国网络安全政府专家组日前达成报告，能否介绍有关情况？

汪文斌：日前，由安理会五常等25个国家组成的联合国网络安全政府专家组达成最终报告，重申各国应遵守《联合国宪章》、致力于维护网络空间和平，尊重各国网络主权，并就网络空间国家行为规范提出建议。报告还吸收了中方不久前提出的《全球数据安全倡议》的一些重要主张，包括促进全球信息技术产品供应链的开放、完整、安全与稳定，倡导各国制定全面、透明、客观、公正的供应链安全风险评估机制并建立全球统一规则和标准等。

此外，作为首个所有联合国成员国普遍参与的政府间网络安全进程，联合国信息安全开放式工作组也在不久前成功达成报告，就网络空间国际规则以及未来机制提出建议和设想。上述两个进程相继取得积极成果，充分表明国际社会加强对话与合作，维护网络空间和平与安全，推动制定网络空间国际规则的共同愿望。

中方一贯支持联合国在网络空间全球治理中发挥核心作用，建设性参与并与各方共同推动相关进程持续取得积极进展。我们愿继续与国际社会携手努力，推进网络空间全球治理和国际规则制定，打造网络空间命运共同体。

香港中评社记者：近日，美国一些政客声称，新冠病毒系从实验室泄漏，要求对中国进行“调查”。你对此有何评论？

汪文斌：中方坚决反对美方一些政客将病毒溯源政治化的做法。为什么这些人在没有任何证据的情况下反复纠缠病毒从中国实验室泄漏？说穿了，就是要推卸美国自身抗疫失败的责任，为打压、遏制中国的发展再找一个借口而已。但事实证明，甩锅、推责这套把戏害的是美国自己，受损的是美国民众的生命健康。把溯源政治化只会干扰、破坏国际抗疫事业，必将遭到国际社会的普遍反对。

近期，有许多国际专家、学者纷纷对美国将溯源政治化的做法提出质疑和批评。世卫组织专家组成员、澳大利亚科学家德怀尔表示，没有证据可以证明新冠病毒是从实验室泄漏出去的。专家组成员、美国学者达萨克称，他和其他来武汉进行溯源研究的学者已经发布了大量且充分的资料证明病毒最有可能来自自然界，来自实验室的可能性几乎不存在，美国所谓“情报报告”是政治性的，不具有科学性。哥伦比亚大学病毒学家拉斯姆森称，媒体将“实验室泄漏”的阴谋论当成需要“认真对待”的研究方向，就好比在气候变化的议题中，将“气候变化并不存在”这种谣言当成是一种应该被“认真对待”的学说一样荒诞。美国科普作家西格尔称，“实验室泄漏”阴谋论之所以有市场，是因为一些人需要以此来寻求安慰，尤其是那些搞砸了防疫工作的政客们。

我要再次强调的是，溯源是科学问题。在这一事关人类健康安全的问题上，我们应当秉持挽救生命、更好应对今后类似公共卫生危机的初心，应当走团结合作之道而不是挑动分裂、对抗，应当依靠科学方法而不是搞政治操弄。将溯源政治化的做法既不道德，也不得人心，只会以失败告终。

今天是“六一”国际儿童节。我们祝愿全国小朋友们节日快乐！也祝愿世界各地的小朋友们节日快乐！让我们为了世界上所有儿童都能拥有一个幸福的童年共同努力！

(责编：高歌、吴成良)