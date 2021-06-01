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世卫大会呼吁加强对卫生突发事件的防范和应对

2021年06月01日19:37 | 来源：新华社
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　　新华社日内瓦5月31日电（记者刘曲 陈俊侠）为期8天的第74届世界卫生大会5月31日落下帷幕。本届大会以视频方式召开，通过了30多项涉及公共卫生不同领域的决议和决定。

　　原定6月1日闭幕的大会提前一天完成既定议程。与会各会员国一致认为，新冠大流行暴露了目前国际卫生体系在及时有效预防、检测和应对潜在卫生突发事件方面的严重缺陷，亟须大力加强准备工作，才能应对未来的卫生突发事件。

　　大会通过的“加强世界卫生组织对突发卫生事件的防范和应对决议”向世卫组织提出了加强当前和未来工作的建议，特别是要求成立一个会员国工作组来加强世卫组织对卫生突发事件的防范和应对。该工作组向所有会员国开放，负责审议本届大会收到的各项报告中的结论和建议，并向明年大会提交报告。

　　决议还敦促会员国加强核心公共卫生能力和人力建设，并在防范突发卫生事件时采取多部门协调方法；同时呼吁各国根据《国际卫生条例》向世卫组织通报各自领土内的公共卫生事件，以及针对这些事件采取的措施，并继续及时向世卫组织通报其所掌握的准确公共卫生信息和实验室结果。

　　大会决定，今年11月将召开一次世卫大会特别会议，并专门设立一个政府间进程以起草一份防范和应对大流行的国际公约或协议并就此展开谈判。

　　大会通过的其他决议和决定涉及糖尿病、疟疾、艾滋病、终止针对儿童暴力等领域。大会还批准了世卫组织2022至2023年双年度预算草案。

　　与会中方代表之一、中国国家卫生健康委员会卫生应急办公室副主任杨峰在大会发言时表示，中方赞同有关报告关于构建健康监测系统的理念，以及全政府、全社会的疫情应对模式，支持完善《国际卫生条例》等国际法律体系。

(责编：高歌、杨牧)

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