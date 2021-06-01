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南南合作援助基金向孟加拉国移交保护孕产妇项目物资

2021年06月01日19:37 | 来源：新华社
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　　新华社达卡6月1日电（记者刘春涛）由人口与发展南南合作伙伴组织、中国政府和孟加拉国政府三方合作推动的“预防产后出血　降低孟加拉国孕产妇死亡率”项目医疗物资交接仪式5月31日在孟加拉国首都达卡举行。

　　仪式上，人口与发展南南合作伙伴组织向孟加拉国政府移交首批6万多盒药物和2万套产后护理包。孟加拉国卫生和家庭福利部医学教育与家庭福利司辅秘尼蒂什·萨卡尔、孟加拉国计划生育总局局长沙哈内·巴努、中国驻孟加拉国大使馆经商处参赞刘振华、人口与发展南南合作伙伴组织执行主任阿德嫩等参加仪式。

　　刘振华表示，中国政府高度重视这一项目，希望取得良好成效，为孟实现2030年可持续发展目标做出积极贡献。

　　孟方官员表示，中国政府在南南合作援助基金项目下，为孟加拉国降低孕产妇死亡率项目提供援助，对孟政府来说非常宝贵。此外，孟方还对中国政府对孟加拉国抗击新冠疫情提供的各种援助表示感谢。

　　该项目于去年开始实施，项目资金来自中方设立的南南合作援助基金，旨在通过提供相关培训和药物来降低孕产妇死亡率。

(责编：高歌、杨牧)

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