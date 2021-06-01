新华社利马5月31日电（记者张国英 郝云甫）根据秘鲁政府5月31日修正的新冠死亡统计数据，该国每10万人有551人因感染新冠病毒死亡，秘鲁由此再次成为全球新冠死亡率最高的国家。

2020年8月，拥有约3200万人的秘鲁每10万人有85.8人因感染新冠病毒死亡，成为当时全球新冠死亡率最高的国家。

秘鲁官方此前每日公布的新冠死亡人数，是基于确诊或疑似病例中的死亡人数统计。为获得更为准确的数据，秘鲁政府于今年4月成立一个技术工作小组，该小组采用了病毒学、血清学、放射学、流行病学等检测标准，并参考与新冠临床特征一致的疑似病例数据和卫生部国家死亡信息系统的统计数据，以重新统计新冠死亡率。

该小组5月31日公布的最终报告显示，2020年3月至今年5月22日，秘鲁因感染新冠病毒死亡的人数共达180764人，这一数字远高于秘鲁官方最近一次公布的累计近7万死亡人数。这样秘鲁的新冠死亡率超过了匈牙利。据美国约翰斯·霍普金斯大学发布的新冠死亡率统计数据，截至5月31日，匈牙利每10万人约有304人死于新冠。

据秘鲁专家分析，随着新冠疫情蔓延，秘鲁医务人员、重症监护病房、呼吸机和氧气等医疗资源匮乏的问题显现，导致死亡率增加。

据秘鲁官方最新公布的数据，截至当地时间5月29日22时，秘鲁新冠新增确诊病例3818例，累计确诊1955469例。

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