新华社北京6月1日电（国际观察）美国新冠溯源阴谋论散播“三大病毒”

新华社记者

近期，美国政府与一些无良媒体、政客里应外合，掀起新一轮所谓新冠病毒“实验室泄漏”阴谋论的炒作。美政府还设定期限要求情报机构查明病毒起源。这场闹剧引发世界卫生组织专家等国际人士的担忧与批评。

分析人士指出，美方出于政治目的打破道德底线，恶意炮制阴谋论，传播虚假信息，其有毒言论再度让反科学逆流泛起，加剧种族歧视等矛盾，更危害全球抗疫努力，实际上散播的是“政治病毒”“信息病毒”“道德病毒”。

“政治病毒”用心险恶

美国总统拜登5月26日发表声明说，已指示情报机构调查新冠病毒起源，确认病毒是否从实验室泄漏，并在90天内向他汇报。《华尔街日报》等美国媒体日前也推波助澜，重新炒作新冠病毒溯源话题。

事实上，世卫组织已于3月30日在日内瓦正式发布中国-世卫组织新冠病毒溯源联合研究报告。报告认为，新冠病毒“极不可能”通过实验室传人。

分析人士认为，美国政府如今再度在病毒溯源问题上做文章，是出于政治需要，借助所谓情报手段，将科学问题政治化，搞有罪推定。

英国《金融时报》援引多名美国现任与前任官员的话分析说，拜登政府重提“实验室泄漏”说，重要原因之一是迫于国内政治压力需要在涉华问题上展现强硬立场，而美国情报机构目前掌握的信息根本无法支持他们得出任何确定性结论。

还有分析指出，美方近来重新炒作“实验室泄漏”说，是想利用5月下旬世界卫生大会召开之机，纠集盟友向中国施压，开展所谓国际调查。

对于美国上述阴谋论炒作，世界主流科学界指出，病毒溯源是科学问题，应由全球科学家合作开展，而不应被政治化。

世卫组织紧急项目执行主任迈克尔·瑞安在5月28日的记者会上对新冠病毒溯源工作“被政治毒害”表示遗憾。他说：“如果可以的话，我们希望每个人都将政治与科学分开。”

英国惠康基金会总监杰里米·法勒认为，新冠病毒溯源只能凭可靠的科学证据，“那些出于政治目的、无根据的谣言或阴谋论没有容身之地”。

“信息病毒”扭曲真相

自新冠疫情暴发以来，一些美国政客就与媒体合作，通过裁剪事实、编造谎言、故弄玄虚等手段建构叙事，并利用美国媒体在国际传播方面的优势，试图影响、引导、控制国际舆论。

例如，《纽约时报》今年2月曾因对赴武汉世卫组织独立调查专家的言论故意加以歪曲和断章取义，遭到多名世卫组织专家及相关研究人员公开驳斥。《华盛顿邮报》5月25日一篇“事实核查”文章，又试图通过所谓关键事实梳理，为再次炒作病毒来自武汉病毒研究所的论调助攻，被美国学者痛斥为“高度偏见”“误导”和“垃圾文章”。

瑞安说，过去几天看到越来越多媒体围绕新冠病毒来源展开讨论，但真实新闻、证据或新材料却非常少，“坦率地说，这相当令人不安”。

有舆论认为，美国动用情报机构搞病毒溯源，既不专业也不科学，这样的操弄无异于发出错误信号，只会让美国在虚假信息战中越走越远。

世卫组织新冠病毒溯源研究国际专家组成员、澳大利亚悉尼大学教授多米尼克·德怀尔指出，美国情报部门迄今拿不出任何有用的信息，拜登说他从情报部门得到的报告是相互矛盾的。“在我看来，这都表明目前没有明确证据，否则到底发生了什么一目了然。”

“道德病毒”助长仇恨

分析人士指出，把病毒溯源政治化的做法极不道德，也不得人心，只会助长针对亚裔人群的歧视和仇恨，阻碍“基于事实、尊重科学”的病毒溯源国际合作，破坏全球抗疫努力。

早在疫情暴发之初，国际权威医学期刊《柳叶刀》就曾刊登过一封27名全球顶尖公共卫生领域科学家签署的联合声明，强烈谴责关于新冠病毒的阴谋论。声明警告，阴谋论除了制造恐慌、谣言、偏见以及损害全球共同抗击疫情的努力外，别无他用。

一年多来，上述警告不幸变为现实。美方关于病毒起源的阴谋论炒作极大毒化了美国国内的社会环境。包括被称为美国“抗疫队长”的国家过敏症和传染病研究所所长福奇在内的科学家，只要发出反对阴谋论的声音，就会遭到右翼保守派政客和媒体人的攻击。此外，美国亚裔成为歧视和仇恨犯罪的受害者，加利福尼亚州立大学的一份报告指出，美国16个最大城市的反亚裔仇恨犯罪在2020年激增了149%。

英国《自然》杂志日前刊文指出，美国力推“实验室泄漏”说的做法令人不安，可能阻碍病毒溯源工作，这些有毒言论也加剧了对敢于直言的科学家的在线欺凌和对亚裔的歧视。

美国生态健康联盟中国和东南亚科学与政策顾问、流行病学家休姆·菲尔德认为，美方行为“只会激起怀疑与不信任，从根本上破坏抗击新冠病毒、战胜这场疫情所需要的全球共同努力”。

(责编：于洋、刘叶婷)