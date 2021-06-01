新华社联合国6月1日电（记者王建刚）中国常驻联合国代表张军5月31日接受媒体采访时介绍了中国担任安理会5月轮值主席工作情况。张军说，中方高度重视轮值主席工作，本着负责任、建设性态度，同安理会成员密切协作，认真履行主席职责，深入讨论议程上的议题，迅速应对中东等紧张局势，以实际行动践行多边主义，推动安理会切实发挥维护国际和平与安全的重要作用。

张军说，5月，安理会共举行了31场会议，其中3场是外长级的高级别会议。安理会还通过了年度工作报告和4份决议，发表了2份主席声明、6份主席新闻谈话以及2份简短媒体评论。

张军说，安理会5月工作成果包括八个方面：重申对多边主义的坚定承诺；推动团结合作抗疫；积极应对热点问题和突发事件，推动政治解决冲突和争端；增进维和人员安全；关注新兴科技发展，积极应对新兴科技在国际安全领域的挑战；高度重视在武装冲突中保护平民；履行安理会职责，推进联合国秘书长选举有关工作；改进安理会工作方法，提高效率，增强透明度、包容性等。

张军表示，中国担任安理会轮值主席，贯穿其中的主基调就是维护和践行真正的多边主义。回顾中国参与联合国事务的50年，任凭国际关系风云变幻，中方始终坚持真正的多边主义，从不搞本国优先，从不搞双重标准，从不搞霸权霸凌。

张军表示，目前，纪念新中国恢复联合国合法席位50周年系列活动正在陆续展开。这些活动将从维和行动、经济发展、社会人文、脱贫减贫、生态环境等不同侧面，全方位展现中国积极参与联合国事务、维护和践行真正多边主义的负责任大国担当。

张军说，中国将一如既往坚定维护和践行真正多边主义，维护联合国宪章宗旨和原则，支持联合国为应对全球挑战发挥更大作用，支持安理会切实履行宪章赋予的职责，为维护国际和平与安全作出更大贡献。

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