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美媒：美国制造商认为对进口商品加征关税助长通胀

2021年06月01日15:16 | 来源：新华社
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新华社华盛顿5月31日电 美国《华尔街日报》网站日前刊文说，美国很多企业认为美国政府此前对进口商品加征关税推高了美国通胀水平，呼吁拜登政府取消这些关税。

报道说，特朗普政府对进口木材、钢铁和半导体等产品加征关税，但进口这些商品并支付相关关税的美国企业长期以来都反对征收这些关税，理由是美国经济处在新冠疫情后复苏阶段，这些关税致使价格上涨、产品供应短缺。

报道说，300多家美国制造商近期联名致信拜登，要求立即终止对进口钢铁和铝产品加征关税。此外，一个由40名美国参议员组成的两党团体在4月份要求拜登政府重新启动一项程序，对2000多种进口商品豁免加征关税。

报道说，白宫经济顾问委员会主席塞西莉亚·劳斯近日表示，美国贸易代表办公室正在研究放松关税等举措能否缓解木材和其他产品的供应短缺问题。

美国商务部日前公布的数据显示，剔除食品和能源的美国核心个人消费支出价格指数4月份同比增长3.1%，为1992年7月以来最大同比增幅，远超美联储2%的通胀目标，显示美国通胀压力大幅上升。

(责编：于洋、刘叶婷)

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