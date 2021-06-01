人民网美西5月31日电（记者邓圩）为向海外同胞提供更加便捷的领事服务，实现“掌上办”“零跑腿”，根据国内统一部署，当地时间5月31日中国驻旧金山总领馆“中国领事”APP正式上线。

据了解，“中国领事”APP下载成功后打开APP，使用电子邮箱或中国手机号进行注册，并根据提示完成实名认证，即可登录使用。

中国驻旧金山总领馆介绍，APP中的养老金资格认证、领事认证查验、领事新闻资讯、领保服务（含12308一键呼叫）功能5月31日正式启用。“护照旅行证”及“应急旅行证”在线办理功能将于2021年6月7日启用，原有“海外申请护照在线预约系统”及总领馆在疫情期间使用的电子邮件预约办理护照/旅行证的方式同时停止使用。

申请人可在“我的订单”或“消息中心”跟踪办证进度，总领馆工作人员将及时通过APP反馈审核进展，视情在APP中留言要求补充上传材料或修改信息。当APP中办证进度变为“新证件已制作完毕”时，代表总领馆即将寄出新证件。

值得一提的是，在美中国公民通过APP在线提交不限制领区，但总领馆将优先处理长期居住在驻旧金山总领馆领区内的申请人提交的申请。每个申请人只能选择在中国驻美使领馆中的一家提交办理，不能向同一使领馆或不同使领馆重复提交。另外，本人当前不在美国的，不可通过APP提交申请。确有特殊紧急需要人员，在APP上线之后仍可通过总领馆领事证件咨询邮箱或电话联系申办有关业务。

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