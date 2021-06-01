新华社贵阳6月1日电（记者孙楠、骆飞）国务委员兼外长王毅5月31日在贵阳同匈牙利外交与对外经济部部长西亚尔托举行会谈并共同会见记者。

王毅表示，近日，波兰、塞尔维亚、爱尔兰、匈牙利外长先后来访。这是今年中方同欧洲国家外长首次面对面会晤，也是面对新形势、新挑战，中欧之间的一次战略沟通。我同四国外长进行了深入、坦诚交流，达成广泛共识。

——我们都认为，在后疫情时代加强对话合作，应当成为中国和欧洲各国的共同选择。双方有高度互补的发展优势，有长期积累的合作基础，有同样迫切的恢复增长需求，理应团结互助，优势互补，在早日战胜疫情基础上，深化发展战略对接，促进产业链供应链融通，推动务实合作保持发展势头。

——我们都认为，当前中欧关系出现的一些困难值得重视，应当冷静反思。正确的做法应是在尊重基本事实前提下，开展建设性对话，增进相互了解，消除疑虑误解，不断扩大共识，聚焦互利合作，推动中欧关系实现健康稳定的发展。

——我们都认为，中国和欧洲作为多极化进程中的两支重要力量，捍卫多边主义一直是双方最重要的共识。过去几年，面对单边主义逆流，正是中国和欧洲共同站了出来，以实际行动维护了多边主义，避免了世界走向对抗和分裂。面对后疫情时期更加复杂多样的全球性挑战，中欧作为全面战略伙伴，更应从大局和长远着眼，加强协调合作，共同维护和践行真正的多边主义，切实改进完善全球治理，共建人类命运共同体。

王毅强调，四国都是中国在欧洲的重要合作伙伴，与中国的关系也都经历了国际风云的考验。当前这一关键时刻，我们在贵阳深入沟通，具有重要的现实意义。中方愿与欧洲继续交流对话，增进理解信任，共同促进我们的合作目标，更好服务于中欧各自发展和人民福祉。

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