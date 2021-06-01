新华社贝鲁特5月31日电（丁文栋 刘攀）中国第19批赴黎巴嫩维和多功能工兵分队5月31日高标准通过今年第二季度装备核查，这也是该分队任务期内的最后一次装备核查。

联合国驻黎巴嫩临时部队（联黎部队）司令部派出14名官员组成核查组，采取听取汇报、现地检查、实装操作检验等方式，对该分队位于黎巴嫩南部辛尼亚村的营房设施、车辆武器、电力和净水设备、通信设备、医疗设备等27类，近1万台（部、件）装备物资进行了详细检查。负责车辆检查的官员还专程前往黎巴嫩与以色列边境的“蓝线”地区，对该分队正在此区域进行扫雷作业的任务车辆进行了逐一检查。

经过3个小时的核查，核查组充分肯定了该分队所属装备物资的良好状态和性能，认为该分队所属装备全部符合联合国规定标准。

装备核查是根据联合国与各出兵国签订的《谅解备忘录》要求，对各出兵国提供的装备和设施是否满足联合国要求进行的核查评估。核查结果将作为联合国对出兵国维和设施、装备进行经济补偿的基本依据。

自去年8月部署到任务区以来，中国第19批赴黎维和多功能工兵分队先后接受了联黎部队司令部1次线上核查、3次实地核查，均高标准通过。

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