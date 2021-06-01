新华社华盛顿5月31日电（记者徐剑梅 邓仙来）美国总统拜登5月31日发表公告，纪念一百年前在美中西部俄克拉何马州塔尔萨发生的白人暴徒杀害黑人的种族屠杀事件，呼吁美国民众“反思我们国家种族恐怖的深刻根源”，致力于根除系统性的种族主义。

拜登在公告中宣布2021年5月31日为“1921年塔尔萨种族屠杀100周年纪念日”。他说，“美国联邦政府必须清算和承认它在剥夺黑人社区财富和机会上曾经扮演的角色”，并表示美政府将致力于从基础设施建设等多个方面解决种族不平等问题。

此前，白宫宣布拜登将于6月1日前往塔尔萨参加塔尔萨种族屠杀百年纪念活动、会见幸存者并发表演讲。

围绕百年纪念日，塔尔萨计划于5月底至6月初举办游行集会、烛光守夜、艺术展示、影视放映、圆桌讨论等数十项活动，但原定5月31日举行的大型纪念活动因幸存者索赔问题被取消。

塔尔萨是俄克拉何马州第二大城市，20世纪初因附近发现石油致富。市内的格林伍德社区经过黑人企业家十几年苦心经营，发展成为当时全美最繁荣的黑人经济和文化中心之一，绰号“黑色华尔街”。1921年5月31日和6月1日，白人暴徒袭击并纵火焚烧格林伍德黑人社区，包括妇女儿童在内约300名黑人遇害，社区约一万名黑人居民无家可归。事后，没有暴徒被起诉，遇害者亲属和幸存者也未得到赔偿。当时美国种族隔离制度盛行，加上联邦法律和政策在建筑标准、住房贷款、道路规划等方面的种族歧视，多数黑人家庭无法重建家园，“黑色华尔街”从此消失。

(责编：于洋、刘叶婷)