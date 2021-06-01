武夷山燕子窠生态茶园。人民网 吴思萱摄

人民网武夷山5月30日电 （吴思萱）“据农业科学家、福建农林大学廖红教授测算，燕子窠生态茶园的碳汇效果非常显著。一亩茶园一年能达到碳盈余一吨，也就是一年固碳一吨，相当于一亩竹林的碳汇效果。”说起茶园在减少碳排放方面的成效，茶园负责人之一杨文春满脸笑容，欣喜之余更是自豪。

如今，位于世界文化与自然双重遗产地武夷山的燕子窠生态茶园，一年碳排放减少30%，磷的使用也锐减90%。从原来的“碳亏欠” 到现在的“碳盈余”，杨文春指出，最根本的原因是“科技特派员带来的绿色管理模式”。

自2015年以来，在廖红教授带领的“科特派”团队指导下，燕子窠生态茶园采取“等量化肥替代有机肥＋绿肥轮作”、生态防治、机械防治等方式，达到了降低成本、提高产量、提升品质的目标，为茶叶生态种植提供了可推广可复制的解决方案。

燕子窠生态茶园中用于防虫的性诱剂装置。人民网 吴思萱摄

科学理论、防虫装置、机械采摘等处处体现燕子窠生态茶园中“农技”与“农机”的结合。杨文春说：“廖红教授来了，我们才知道茶树的生长需要多达14种微量元素，茶农们的种植知识一下子增长了。她也实实在在地让我们的茶园产茶量不断增加，由原来的亩产量500斤左右上升到现在的700-800斤。”

提到茶质，杨文春感慨道：“茶叶的质量是从‘茶米油盐酱醋茶’的水平提升到了‘棋琴书画茶’的档次！所以说，科学种植和管理模式是一个非常了不起的发明！”

因茶致富，因茶兴业。从粗放种植到科学管理，燕子窠生态茶园也实现了茶企壮大和茶农增收，促进了武夷山茶产业的高质量发展和茶文化的品牌建设。2020年，武夷山市共有茶山面积14.8万亩，年茶叶总产量2万吨，茶产业链产值109亿元。据茶园相关负责人介绍，武夷山从事茶产业的人口占总人口的一半以上，年人均因茶增收超过5000元，占农民纯收入的四分之一以上。

践行“两山”理论，探索“两山”转化，绿色管理模式让农业与科技完美融合。正如杨文春所说：“茶叶种植实现了生态可持续发展，还要大力推广碳汇产业。” 绿色是未来发展的成色，从茶产业到碳汇产业，燕子窠生态茶园大有潜力、大有可为。

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