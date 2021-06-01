美国从阿富汗开始“不负责任撤军”一个月来，阿富汗安全局势持续恶化。美国置阿国家和民众安全于不顾，阿富汗的持续乱局美国难辞其咎、难逃其责。

德新社报道，5月1日以来，阿富汗塔利班武装加强对省会城市、地区中心城市和军事基地进攻，现已攻占四座地区中心城市。美国《纽约时报》统计，仅4月30日至5月6日，阿富汗境内就有44名平民在袭击中丧生。

开斋节期间，塔利班与阿富汗政府军曾短暂停火三天，随后冲突愈演愈烈。阿富汗黎明新闻频道5月22日报道，在巴格兰、赫尔曼德、昆都士、坎大哈和拉格曼五省，战斗日益激烈，超过8000个家庭逃离家园。

按照阿富汗军方和情报部门说法，阿富汗安全部队与塔利班正在全国104个地区作战，比去年同期增加7%。阿富汗国防部5月29日发表声明说，政府军过去24小时内在多个省与塔利班作战，打死打伤300余名塔利班武装人员。

在北大西洋公约组织秘书长延斯·斯托尔滕贝格看来，即使没有外国军队的支援，阿富汗安全部队也能“顶得住”。

不过，舆论认为，美军从阿富汗“不负责任的撤离”导致阿富汗安全形势持续恶化。“冲突将加剧，变得更严重。”分析师尼沙克·莫特瓦尼告诉俄罗斯卫星通讯社，美国撤军会使阿富汗及这一地区乃至全球的恐怖分子感到“振奋”。

甚至连美国的盟友都对阿富汗安全形势前景感到担忧。

英国《每日电讯报》5月28日报道，英国政府准备转移驻阿富汗数以百计工作人员及其家属。澳大利亚驻阿大使馆已自5月28日起暂时关闭。

美国发动的这场战争，在阿富汗留下一笔“烂账”：

——3万多名阿富汗平民在战乱中死亡，许多无辜者直接死在美军及其盟军枪炮下，6万多平民受伤，约1100万人沦为难民；

——安全形势长期动荡，极端组织“伊斯兰国”等乘机扩张，阿境内恐怖组织数量从20年前的个位数增加到如今的20多个；

——经济凋敝、民生困苦，全国半数以上人口收入处于贫困线以下，每天收入不足两美元；

……

对美国而言，这场战争害人又害己。

美国损失2000多名军人，耗资超过2万亿美元，急于从“战争泥潭”中抽身。美国《华盛顿邮报》2019年12月披露对数百名高级军官和外交官等采访记录，显示美国政府内部对这场战争的挫败情绪。曾任乔治·W·布什和贝拉克·奥巴马两名美国总统阿富汗事务顾问的道格拉斯·卢特坦言：“我们不知道自己在做什么。”

走“美国优先”路线的唐纳德·特朗普任职总统期间，决定从这场看不到尽头的战争中脱身，与塔利班签署撤军协议，承诺今年5月1日前全部撤军。

约瑟夫·拜登出任总统后，于今年4月14日宣布新的撤军时间表，把“最终撤军”开始时间定在5月1日，于“9·11”恐怖袭击20周年前完成撤军。

解释撤军决定时，拜登强调美军出兵阿富汗的“由头”是铲除“基地”组织、确保阿富汗不被用作袭击美国本土的基地。他声称这一目标已经实现。

拜登说，自己在奥巴马政府任副总统时期就随身带着一张卡片，提醒在阿富汗和伊拉克战场死亡美军的“确切数字”。

他精确地说出阿富汗战争中美方伤亡人数：2448人死亡、20722人受伤。

然而，拜登只字未提有多少阿富汗平民在这场战争中死亡和受伤，也没有提及有多少阿富汗人失去家人和家园。

美军中央司令部5月25日宣布，撤离阿富汗行动已完成16%至25%。美国国防部长劳埃德·奥斯汀5月27日告诉国会，撤军进度“稍快于”计划。

目前，约有1.8万名曾为驻阿美军工作过的阿富汗人正在等待美国政府发放特别移民签证，以前往美国，避免塔利班可能卷土重来后发起报复。

美国有线电视新闻网援引美国国务院近年来签证发放数据报道，此类签证申请者通常需要等待至少500天。（惠晓霜）（新华社专特稿）

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