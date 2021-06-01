寇杰 徐祥丽

新疆和田是一座优美雅致的城市，维吾尔文学和民歌常以女性的形象将其呈现出来，把她刻画成一位魅力无限同时又兼具世俗美的女神。和田具有一以贯之的品格，是一座包容性很强的城市。这座五方杂处的城市有各种风格的建筑，汇聚了不同民族、宗教信仰和文化背景的人们。

和田是一座传统与创新并存的城市。正因如此，不同的文化在这里交融汇合，这座城市也取得了令人惊叹的发展成就。当你看到这座城市的人们、艺术家、商人、宗教人士、学者以及每个家庭是怎样生活的，你就会发现这是一座生机勃勃的城市。

传统：幸福的味道 古老的维吾尔族民居故事

团城曾经是一个破旧的住宅社区。如今，它已成为新疆和田市最知名的步行街。人民网 寇杰摄

麦麦提明·吾甫尔坐在祖屋前。人民网 寇杰摄

坐在拥有200年历史的门廊上，68岁的麦麦提明·吾甫尔正在喝茶。麦麦提明出生在一个维吾尔族医药世家，家中8代从医。在他祖屋一楼的柜台上，陈列着各种维吾尔族药物。

麦麦提明住在团城。这里曾是一个破旧的居民区。如今，它已成为和田市最知名的步行街。2016年，政府启动团城改造项目，将麦麦提明破旧的平房打造成具有维吾尔族风格的三层民居。麦麦提明和妻子以及他们的三个孩子住在新家的二楼和三楼，一楼是小诊所，麦麦提明在这里看诊、售卖维吾尔族传统药物。

在麦麦提明·吾甫尔的家里，鸽子装饰品随处可见。人民网 寇杰摄

“我对我的新家感到很自豪。团城的每栋民居都有其独特的美，因为它们都是由生活在这里的住户设计的。我家房子屋顶上有一个小风车，还有漂亮的鸽子装饰品，因为我真的很喜欢鸽子。”麦麦提明说道。

麦麦提明说，团城历史悠久，改造项目为这个曾经无人问津的维吾尔族社区注入了活力。他家祖屋如今已成为步行街上的一个著名景点，吸引着无数游客前来游览，也为病人提供医疗救治。麦麦提明喜欢与游客交朋友，特别是那些能给他带来外面世界的故事和消息的游客。

麦麦提明·吾甫尔的儿子（右）是这个家族里的维吾尔族传统医学的第八代传人。人民网 寇杰摄

麦麦提明从事了一辈子维吾尔族传统医学，他承认现在越来越多的病人相信现代医学和先进技术的力量，但他认为传统治疗仍有意义，因为它是维吾尔文化的载体，同时也承载着他的家族历史。

“只要有病人需要，我就会全力以赴地帮助他们。我儿子现在已经成为一名维吾尔族传统医生，他将继续推广我们的传统疗法。”麦麦提明说。

吐尼沙汗·阿布都艾尼喜欢漂亮的艾德莱斯丝绸。维吾尔族人用艾德莱斯丝绸制作日常服饰。人民网 寇杰摄

在离麦麦提明的祖屋几个街区外的一个商店里，42岁的店主吐尼沙汗·阿布都艾尼正在忙着和顾客讨价还价。艾德莱斯丝绸色彩斑斓、飘逸灵动，是维吾尔族人用于制作衣服的一种传统织物，也是和田特产。

吐尼沙汗·阿布都艾尼一家13口人住在自家新房的二楼和三楼。人民网 寇杰摄

吐尼沙汗一丝不苟、谦逊低调。她有维吾尔族家庭妇女温和的一面，同时多年的经商生涯也赋予了她商人聪明能干的特质。

“我喜欢漂亮的东西。看到顾客穿着艾德莱斯丝绸制成的衣服时高兴的样子，我也感到很高兴。原来除了维吾尔族人喜欢，我们的传统也得到全国甚至全球那么多人的欢迎。”吐尼沙汗说道。

和麦麦提明一样，吐尼沙汗也一直住在团城。2018年，吐尼沙汗和她的母亲、三个兄弟以及其他家庭成员共13人搬进了装修好的房屋。吐尼沙汗在一楼开了自己的艾德莱斯丝绸小店，每月收入超过4000元。

“虽然我的收入不是那么乐观，但我仍然感到很高兴，对自己的未来充满信心。在楼上，我享受着幸福的家庭生活，在楼下，我经营着自己的小店，还有什么生活能比这更美好呢！”吐尼沙汗说。

吐尼沙汗·阿布都艾尼站在自家新房子门口。人民网 寇杰摄

吐尼沙汗说，在她的社区和人们日常生活中，维吾尔族的传统和文化得到很好的保存。即使是现在，她和邻居们仍然保持着一项古老的传统——邀请对方到彼此家中共进晚餐，品美食、唠家常。

“团城的居民和维吾尔族的传统就像我丝绣上的线一样紧紧交织在一起，密不可分。”吐尼沙汗说道。

宗教：信仰的快乐 “出世”与“入世”之间的平衡

阿布杜如苏力·谢木西丁在新疆和田市玉吉米力克清真寺内主持宗教仪式。人民网 寇杰摄

艳阳高照，玉吉米力克清真寺内传来信众的祷告声。清真寺内木制祭坛后面的小房间里，刚下班回来的出租车司机阿布杜如苏力·谢木西丁快速换好衣服，准备主持一个宗教仪式。他担任伊玛目四年多了，现在可以轻松地转换自己的宗教和世俗身份。

50岁的阿布杜如苏力出生于一个穆斯林家庭，是一位伊斯兰教专家。四年前，常来玉吉米力克清真寺做礼拜的150多名信众把他选为清真寺的伊玛目。像阿布杜如苏力一样，和田的宗教人士往往都有多个身份。除了宗教身份，他们同时也是农民、建筑工人或商人。阿布杜如苏力的世俗职业是出租车司机。

“宗教教导我们，要活在当下。只有快乐和富足的人才能为他人提供帮助。我一直在通过坚持我的宗教信仰和好好生活来践行着这句话。”阿布杜如苏力说道，“心存善念使我变成一个更好的人，而过上更好的生活又让我更相信善良。”

阿布杜如苏力的儿子是他最大的骄傲。小伙子现在在新疆科信职业技术学院学习法律。阿布杜如苏力认为，学习科学、法律和社会知识，以及平衡“出世”与“入世”的关系对于一名现代穆斯林来说非常重要。

“宗教只是我生活的一部分。家庭和工作对于我来说也很重要。我的宗教职责和世俗生活是紧密相连的，因此，在它们之间找到一个平衡点并不难。”阿布杜如苏力补充道。

78岁的喀迪尔·玉素普是常来玉吉米力克清真寺做礼拜的信众之一。人民网 寇杰摄

喀迪尔·玉素普今年78岁，二十多年来他一直在玉吉米力克清真寺做礼拜。他的住所距离清真寺3公里。每天送完孙子上学后，他会乘坐公交车去清真寺，在那里和其他穆斯林朋友一起度过一段宝贵时光。

“在过去的20年里，玉吉米力克清真寺发生了很大变化。面貌焕然一新。玉吉米力克清真寺是离我家最近的清真寺，来这里和朋友聊天已经成为我每天的事务。”喀迪尔说。

“穆斯林和非穆斯林不应该相互歧视，而应该和谐相处，同样，来自不同背景的人应该相互帮助。对我来说，这就是美好生活的样子。”喀迪尔说道。

创新：互联网的力量 展示并传承民族文化

在新疆维吾尔自治区和田市，迪丽努尔·伊斯坎旦在直播间为传统的维吾尔族木雕餐具“带货”。人民网 寇杰摄

29岁的迪丽努尔·伊斯坎旦曾经是一名代课教师，现在是当地的网红。迪丽努尔和两个合作伙伴一起在互联网上销售传统的维吾尔族木雕餐具已经超过半年，在网上掀起了一股“传统维吾尔族艺术品热”。

谈及自己想成为一名网红的初衷，迪丽努尔说：“我从小就使用一种用传统的维吾尔木雕技术制作的木勺子，但在2017年，我的旧勺子坏了，我发现不可能再买到一把这样的新勺子了，因为没有人在制作这些东西。”

2020年辞去工作后，迪丽努尔来到和田，寻找最后的维吾尔木雕大师。她花了几个月的时间，找到了10位掌握这些传统技术的手艺人，他们之中最年轻的也已经40多岁。

“我找到他们时，他们都已经不再制作木雕了，因为无法从中赚钱，而年轻一代又不愿意学习这些传统技术。”迪丽努尔介绍道。

“技术进步已经威胁到传统文化和艺术，但我们也可以借助互联网的力量让它们重新焕发生机。考虑到这一点，我决定通过网络直播销售这些传统餐具。”她说。

在网上分享了她的童年故事后，迪丽努尔开始受到广泛关注。全国各地的顾客都被她的故事和木制餐具背后有趣的文化意义所打动，开始从她那里订购各种维吾尔族木雕艺术品。俄罗斯和哈萨克斯坦等国外的粉丝也联系到她，希望能买到一把维吾尔族风格的勺子。

“我每天能卖出2万元左右的木制餐具。我已经和所有的手艺人签订了合同，现在他们很乐意继续从事木雕工作。”迪丽努尔说，“对此，我感到非常高兴。”

伊尔夏提·依布拉音在直播间向观众介绍和田玫瑰花茶。人民网 寇杰摄

和迪丽努尔一样，30岁的伊尔夏提·依布拉音也是一名网红，他的网店主打和田的农产品。伊尔夏提也是一名内容制作者，创作关于当地市场、农业节庆活动和艺术的视频。

伊尔夏提每周会邀请他的合作伙伴——两位优秀的维吾尔族舞者，为观众直播维吾尔族舞蹈，帮助他们更好地了解维吾尔族文化。

两位女士在直播间表演维吾尔族舞蹈，向观众展示当地文化。人民网 寇杰摄

“互联网为像我这样的年轻人提供了一个展示才华的大平台，同时也把维吾尔文化介绍给了更多人。看到新与旧、传统与创新之间形成动态融合非常有趣。”伊尔夏提补充道。

(责编：燕勐、常红)