“传承五四精神，争做有为青年”线上沙龙活动现场情景。中国驻大阪总领馆教育处供图

人民网东京6月1日电（记者刘军国）中国驻大阪总领馆5月29日举办留日学生与中国东南大学学生“传承五四精神，争做有为青年”线上沙龙活动。

中国驻大阪总领馆代总领事张玉萍表示，目前全社会正在开展学习党史、新中国史、改革开放史、社会主义发展史活动。在日留学生与国内同龄人共同学习“四史”，追随革命先辈的红色足迹，树立正确历史观、永远跟党走，以实际行动为党的百年华诞献上一份特殊的礼物。

张玉萍指出，我馆始终践行“以人民为中心”的发展理念和“外交为民”宗旨，时刻心系中国留学生的安全健康，为同学们发放了六批贴有青年馆员自创漫画的“最萌健康包”和“最暖春节包”，引导各大学学友会举办丰富多彩的线上学术活动和安全讲座。

东南大学党委副书记任利剑表示，同学们共同缅怀革命先辈，介绍两地红色文化，分享新时代追梦人的青春故事，在中国共产党成立100周年的特殊时间节点，具有十分重要的意义。

此次活动由三部分组成。在“不忘初心”环节，东南大学青年教师介绍了中山陵、共青团二大会址、雨花台、梅园新村纪念馆等南京红色文化资源，大阪大学留学生介绍了梁启超倡导成立的神户中华同文学校、神户孙文纪念馆、京都岚山周恩来诗碑等革命前辈在日红色足迹，共同缅怀革命前辈的爱国情怀和革命精神，号召新时代同龄人积极发扬红色传统、传承红色基因。

在学术分享环节，来自东南大学、南京大学、京都大学的青年教师、中国留学生分别从新文化运动的青年思潮、五四运动中守正与创新的辩证关系、五四时代的古史重建及启示等角度，深入分析了五四运动作为伟大爱国革命运动、伟大社会革命运动、伟大思想启蒙运动和新文化运动，在近代以来中华民族追求民族独立和发展进步的历史进程中所具有的特殊意义。

在青春故事环节，京都大学留学生讲述了留学生第二代的家国情怀，表示将肩负起革命前辈和父辈的理想信念，为中华更加崛起而读书，学成之后报效祖国；东南大学本科生讲述自己毅然选择前往新疆农村支教、助力新疆贫困学生健康成长的感人故事；神户大学留学生分享了参加G20大阪峰会志愿者活动、协助领馆发放健康包、举办线上学术论坛、积极参加“春晖杯”等的收获与感悟。他们的故事展现出广大青年学子爱国、团结、进步、奉献的新时代青年风采。

此次活动线上线下结合，中国驻大阪总领馆教育处工作人员，在日本的中国留学人员，东南大学师生等共300人参加。大家在交流环节就如何学史明理、永担使命等展开热烈讨论，同学们还纷纷在线留言，表示通过此次活动深刻认识到中国共产党为国家和民族所作出的伟大贡献，表示一定要努力学习、加强防疫，成长为堪当民族复兴重任的时代新人。（完）

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