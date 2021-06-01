新华社东京6月1日电 专访：“始终与人民在一起是中国共产党取得彪炳史册伟大功绩的秘诀”——访日本前首相鸠山由纪夫

新华社记者郭丹

“回溯百年历史，始终与人民在一起，是中国共产党取得彪炳史册伟大功绩的一个秘诀。”日本前首相鸠山由纪夫日前在接受新华社记者书面采访时说。

他表示，过去一个世纪，中国曾遭受包括日本侵略在内的诸多不幸和困难，但是中国共产党始终和人民在一起，克服重重困难。特别是改革开放，极大促进了中国经济发展。“这些伟大功绩一定会被载入史册。对此，我向中国共产党致以崇高敬意”。

回忆起2019年出席“2019从都国际论坛”期间见到习近平总书记的情景，鸠山由纪夫表示，多年来他自己一直提倡“友爱”精神，“当我得知习近平总书记也珍视‘友爱’精神，并将努力加强同日本以及其他国家的交流时，我内心深受感动”。

鸠山由纪夫说：“习近平总书记在同我的交谈中，多次提到他非常重视多边合作，也特别表示中国愿同邻国交好，中国不会推行霸权主义。同时，他一直倡导的人类命运共同体理念，与我一直提倡的‘东亚共同体’构想有相通之处，我将尽我所能大力支持。”

聚焦当下，鸠山由纪夫表示，过去一年，中国不仅很早有效控制新冠疫情，而且实现经济增长，为支撑全球经济增长作出巨大贡献。此外，中国较早成功研发疫苗，并将疫苗提供给其他国家，“这不仅是在救中国人的命，也是在救世界其他国家民众的命”。

鸠山由纪夫还谈到中国的脱贫攻坚成就。他说，历经8年，现行标准下中国近1亿农村贫困人口全部脱贫，这是世界上绝无仅有的成就。

谈到未来中国经济的发展，鸠山由纪夫认为，中国今年设定了国内生产总值增长6%以上的预期目标，世界银行等机构也对今年中国经济增长预期普遍看好。在他看来，在目前全球新冠疫情尚未平息之时以及后疫情时代，中国将是全球经济复苏的重要推动力量。

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