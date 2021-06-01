丹麦广播公司5月30日报道，美国国家安全局利用丹麦互联网设施，监听、监视德国总理安格拉·默克尔等多名欧洲国家高级官员。

丹麦广播公司以9名能接触机密信息的人士为消息源报道，丹麦情报部门2015年完成的一项内部调查发现，美国国安局利用与丹麦情报部门的合作关系，借助丹麦互联网设施，监听、监视瑞典、挪威、法国和德国的高级官员。对象包括默克尔、德国时任外交部长弗兰克-瓦尔特·施泰因迈尔、德国时任反对派领导人佩尔·施泰因布吕克。

丹麦与美国关系密切。通往瑞典、挪威、德国、荷兰和英国的多条海底光缆的终端设备位于丹麦。

据报道，美国国安局能够取得被监听对象的手机短信和通话内容，以及互联网活动记录，包括他们在搜索引擎上搜索的关键词以及通信软件里的聊天内容等。

法新社说，目前尚不清楚美国使用丹麦互联网设施从事监听活动是否得到丹麦当局批准。丹麦国防大臣特里娜·布拉姆森30日晚些时候说：“系统性窃听亲密盟友的行为不可接受。”

针对媒体就此事的询问，美国国安局并未立即回应，美国国家情报总监办公室则拒绝评论。丹麦国防情报局发言人拒绝置评。德国总理府发言人说，已看到媒体报道，未掌握相关情况，拒绝进一步评论。

被监听对象之一施泰因布吕克对德国媒体说，友好国家的情报机构监视对方国家的高级官员，这很“荒诞”，“我认为是政治丑闻”。

瑞典国防大臣彼得·胡尔特奎斯特告诉瑞典电视台，他“要求(对方提供)这些事情的完整信息”。挪威国防大臣弗兰克·巴克-延森告诉挪威国家广播电台，他将“重视”美国国安局涉嫌监听盟国官员一事。

丹麦广播公司联合瑞典电视台、挪威国家广播电台、德国北德意志电台、西德意志电台、《南德意志报》和法国《世界报》完成这项调查报道。

丹麦广播公司在报道中说，2013年美国安局“棱镜”项目被曝光后，丹麦国防情报局启动内部调查。

2013年6月，美国安局承包商前雇员爱德华·斯诺登向媒体曝光“棱镜”秘密监听项目，指认国安局监听对象包括德国公民的电话通话和网络通信。同年10月，德国政府宣布，默克尔的手机可能遭到美国情报机构监听。2015年，维基揭秘网爆料，法国三任总统雅克·希拉克、尼古拉·萨科齐和弗朗索瓦·奥朗德先后遭美方监听。

丹麦媒体2020年8月报道，美国安局通过丹麦情报部门可自由获取丹麦公民隐私信息等互联网原始数据。丹麦一个独立监督机构随后批评国防情报局存在严重过失，该局局长等数名官员遭停职。丹麦广播公司说，那次停职决定也是基于2015年那份内部调查报告。

丹麦广播公司2020年11月报道，美国2012年至2015年期间利用丹麦互联网设施监听丹麦等欧洲国家国防部的活动。（郭倩）（新华社专特稿）

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