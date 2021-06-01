德国警方5月31日说，一架爱尔兰瑞安航空公司客机30日在柏林勃兰登堡机场紧急降落，接受安全检查，目前仍停在柏林。

这架客机从爱尔兰都柏林起飞，前往波兰克拉科夫。德国《图片报》最先报道这起事件，称客机接到炸弹威胁后改道，30日晚8时紧急降落柏林。

柏林勃兰登堡机场发言人告诉《图片报》，一架瑞安航空公司客机报告空中紧急情况，因此获得机场着陆许可。

据德新社报道，这架客机停在远离航站楼的一处地点，机上约160人全部下机，乘客行李全部被取下，警察在嗅探犬协助下检查了所有行李。

一名柏林警方发言人31日说，警方完成安全检查，没有检测到任何危险。

这名发言人告诉法新社，乘客将乘坐一架备用客机继续前往波兰。

警方没有给出更多事件细节。

此事距瑞安航空公司另一起客机紧急降落事件仅过去一周。

一架从希腊飞往立陶宛的瑞安航空公司客机23日因接到炸弹威胁而临时降落在白俄罗斯明斯克国际机场。白方检查未发现爆炸物，稍后批准客机继续飞行。检查期间，执法人员从乘客中逮捕一名支持白反对派的记者和他的女友。欧美一些国家对乘客被捕一事反应强烈。

去年7月，一架同样由都柏林飞往克拉科夫的瑞安航空公司客机因接到炸弹威胁而紧急降落英国伦敦。经调查，此事为虚惊一场。（郭倩）【新华社微特稿】

(责编：刘洁妍、刘叶婷)