新华社德黑兰5月31日电（记者王守宝 高文成）伊朗外交部发言人哈提卜扎德5月31日表示，正在奥地利首都维也纳举行的伊朗核问题全面协议相关方会议取得重大进展，但仍有许多关键问题有待解决。

哈提卜扎德当天在例行记者会上说，谈判“没有陷入僵局”，正在讨论关键问题。他表示，伊朗方面不急于达成协议，也不会让谈判受到影响。他敦促美国现政府就上一届政府的对伊政策作出最终决定。

就有关伊朗和美国之间交换在押人员的报道，哈提卜扎德说，伊朗不认为伊核谈判与交换在押人员之间存在任何关系。伊朗媒体此前报道说，伊朗已准备好和美国无条件交换在押人员。

2015年7月，伊朗与美国、英国、法国、俄罗斯、中国和德国达成伊核协议。根据协议，伊朗承诺限制其核计划，以换取国际社会解除对伊制裁。2018年5月，美国政府单方面退出伊核协议，随后重启并新增一系列对伊制裁措施。2019年5月以来，伊朗逐步中止履行伊核协议部分条款，但承诺所采取的措施“可逆”。为讨论美伊两国恢复履约问题，伊核协议相关方今年4月初开始在维也纳举行了多轮会谈。

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