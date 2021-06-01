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新增新冠确诊病例持续减 塞尔维亚进一步放松管控措施

2021年06月01日06:07 | 来源：新华网
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新华社贝尔格莱德5月31日电（记者石中玉）塞尔维亚政府疫情应对小组5月31日宣布，由于连续多日新增新冠确诊病例减少，政府决定进一步放松疫情管控措施，包括延长餐厅等场所营业时间、提高出席会议人数的上限等。

塞尔维亚政府疫情应对小组成员泰帕夫切维奇当天宣布，从6月1日起，餐厅、酒吧等经营场所每天可营业至24时，顾客可在店内用餐；商务、科学会议的参会人数上限将提升至200人。

据塞尔维亚媒体报道，该国疫情缓解在很大程度上得益于新冠疫苗接种率较高。数据显示，塞尔维亚约有700万人口，截至5月31日已接种疫苗4606992剂，2062128人已完成两剂疫苗接种。

塞尔维亚是欧洲地区较早开始大范围接种新冠疫苗的国家。塞总理布尔纳比奇上周表示，得益于从中国采购的新冠疫苗，塞尔维亚目前近50%的成年人已接种至少一剂疫苗。

塞尔维亚卫生部门5月31日公布的数据显示，过去24小时，该国新增新冠确诊病例248例，累计确诊712472例；新增死亡病例11例，累计死亡6865例。塞尔维亚5月30日新增确诊病例178例，为去年10月以来新增确诊病例最少的一天。

(责编：杨光宇、胡永秋)

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