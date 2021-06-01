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联合国也门问题特使呼吁解除对萨那机场和荷台达港口的封锁

2021年06月01日06:07 | 来源：新华网
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新华社开罗5月31日电（记者王尚）萨那消息：联合国也门问题特使马丁·格里菲思5月31日呼吁解除对也门萨那国际机场和该国西部荷台达港口的封锁。

格里菲思当天在萨那机场举行的新闻发布会上说，“应该清除这些障碍”，让也门民众获得急需的燃料和物资。他表示，胡塞武装在也门中部马里卜省发动的军事行动阻碍了相关各方的和平努力并危及数百万人的生命。实现停火对也门民众至关重要。

格里菲思于5月30日抵达也门首都萨那进行为期两天的访问，其间与胡塞武装领导人阿卜杜勒·马利克·胡塞举行了会谈。据胡塞武装控制的马西拉电视台报道，胡塞在会谈中呼吁联合国向沙特阿拉伯领导的多国联军施压，敦促其解除对也门北部实施的封锁措施。

2014年9月，也门胡塞武装夺取首都萨那，后又占领也门南部地区。2015年3月，沙特等国对胡塞武装发起代号为“果断风暴”的军事行动，也门战事升级。今年3月，沙特提出一项也门和平倡议以结束也门危机，内容包括在联合国监督下实现也门境内全面停火、也门各方在联合国主持下开始磋商以达成政治解决冲突的方案等。胡塞武装方面就此发表声明说，沙特方面的倡议“毫无新意”，沙特必须停止对也门的封锁。

(责编：杨光宇、胡永秋)

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