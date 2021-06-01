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法国总统马克龙接种新冠疫苗

2021年06月01日06:06 | 来源：新华网
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新华社巴黎5月31日电（记者唐霁）法国总统马克龙5月31日宣布，他和夫人已接种新冠疫苗。

马克龙当天在社交媒体上说，跟法国2500万人一样，他和夫人已接种新冠疫苗。他鼓励民众积极预约接种，以保护自己和他人。马克龙没有透露自己接种的是哪款疫苗。

法国总统府爱丽舍宫去年12月17日曾发表声明说，马克龙新冠病毒检测结果呈阳性。7天后，马克龙夫人也被确诊感染新冠病毒。据法国媒体报道，按照法国卫生部门的建议，马克龙只需在新冠康复至少3个月后接种一剂疫苗，即可获得免疫效果。

法国政府此前宣布，所有18岁以上的法国人自5月31日起都可以预约接种新冠疫苗。法国政府的目标是在6月中旬前完成3000万人的第一剂疫苗接种，约占法国成年人口的三分之二。数据显示，截至5月30日，法国超过2543万人已接种至少一剂新冠疫苗。

法国卫生部门的统计数据显示，截至5月31日，法国过去24小时新增新冠确诊病例1211例，累计确诊5667324例；新增死亡病例126例，累计死亡109557例。

(责编：杨光宇、胡永秋)

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