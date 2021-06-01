人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊

旗下网站

国家重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民视觉 人民网研究院
人民网>>国际

经合组织上调今明两年世界经济增长预期

2021年06月01日05:43 | 来源：人民网－人民日报
小字号

　　新华社巴黎5月31日电  （记者刘芳）经济合作与发展组织（经合组织）5月31日发布最新世界经济展望报告，上调今明两年世界经济增长预期，同时警告全球复苏前景仍不平衡。

　　报告预测，世界经济2021年和2022年将分别增长5.8%、4.4%，高于今年3月份预测的5.6%、4.0%。但报告指出，全球复苏前景仍不平衡，将取决于新冠疫苗接种情况以及公共卫生和财政支持措施的有效性。

　　报告预测，今年美国经济将增长6.9%，欧元区经济增长4.3%，日本经济增长2.6%，中国经济增长8.5%，印度经济增长9.9%。

　　报告认为，只要世界上仍有大量人口未接种疫苗、疫情反弹风险仍然存在，经济复苏就会不平衡且易受挫折。因此，仍有必要有针对性地限制人群活动和流动，特别是在跨境旅行方面。

　　经合组织秘书长安赫尔·古里亚在报告发布会上说：“对世界各地数以百万计的人群来说，接种疫苗仍然遥不可及。我们迫切需要扩大疫苗生产和公平分配。”

　　经合组织首席经济学家劳伦斯·布恩表示，必须确保医疗保健产品贸易不受限制，并开展更强有力的国际合作，为低收入国家提供接种疫苗所需的医疗和财政资源。


　　《 人民日报 》（ 2021年06月01日 17 版）
(责编：杨光宇、胡永秋)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139

广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  互联网药品信息服务资格证书（京）-非经营性-2016-0098

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2021 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部