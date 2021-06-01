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增加专用车道  强化骑行安全

德国力促自行车交通发展

本报驻德国记者  花  放
2021年06月01日05:43 | 来源：人民网－人民日报
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　　德国联邦政府日前正式通过《国家自行车交通计划3.0》，旨在进一步推动自行车交通有序发展。德国联邦交通部长朔伊尔表示，2020年，受疫情影响，德国人使用自行车的频次快速增长。

　　《国家自行车交通计划3.0》对德国2030年前的自行车交通发展制定了具体规划，包括在全国范围，特别是乡村地区建立更多更完善的自行车道路网；在大城市之间修建多条自行车快速路，在城市运输和经济领域增加载货自行车的使用，建设更多自行车停车设施；进一步塑造和完善自行车文化，提高自行车和公共交通方式的结合度；在进行道路规划时明确将自行车和汽车的行驶路线分开等。

　　目前，德国自行车保有量约为7800万辆，约80%的家庭拥有至少1辆自行车，30%的家庭拥有3辆或以上自行车。德国自行车产业联盟的数据显示，2020年德国自行车销量同比增长约17%，突破500万辆，销售额达64.4亿欧元。无论是用于通勤还是业余休闲，自行车出行在德国越来越成为一种趋势。

　　根据计划，到2030年德国人均每年骑行次数将从2017年的120次提高到180次，平均距离从3.7公里增加到6公里。如果达成这一目标，每年可减少300万至400万吨二氧化碳排放，对德国实现环境政策目标具有重要意义。

　　为实现该计划，德国各级政府在自行车交通领域的财政支持额度必须达到人均每年30欧元，比此前的计划翻了一番。朔伊尔表示，仅在2023年前，德国联邦层面就将为此拨款14.6亿欧元。德国联邦和各州交通部门已达成一致，今后将进一步加强对机动车道路交通各项违章行为的处罚力度，其中，在自行车道和人行道上违章停车的最高罚款额度将由35欧元提升至110欧元。

　　德国自行车俱乐部认为，该计划明确了德国自行车交通发展目标，希望政府尽早付诸实施。俱乐部副主席彼得斯表示，无论是自行车交通网还是自行车快速通道的建设，都需要抓紧落实。

　　（本报柏林5月31日电） 


　　《 人民日报 》（ 2021年06月01日 17 版）
(责编：杨光宇、胡永秋)

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