蒋佳欣

随着新冠疫苗接种速度加快和传统旅游旺季到来，多个欧盟国家进一步放松新冠肺炎疫情限制措施。欧盟日前同意，在夏季旅游季前，向来自疫情低风险国家及已接种疫苗的游客开放边境。专家分析指出，欧洲多国解封旨在促进经济复苏，但未来仍面临挑战和不确定性。

多国逐渐解封

随着新冠肺炎疫情出现缓解迹象，欧盟多国在5月份逐步放松限制措施：法国进入解除封闭隔离措施的第二阶段，德国柏林等多个州开始小幅实施解封，奥地利也放松了疫情限制措施，西班牙则在5月上旬就基本恢复正常的经济社会生活，在意大利、希腊、英国等地，博物馆、美术馆等文化设施也再次开放……

欧盟多国解封恰逢传统旅游旺季到来。分析认为，欧盟国家希望，通过取消限制措施、提供补贴、减税等方式，可以让游客回归，刺激消费，促进经济复苏。

据欧洲新闻台报道，截至5月20日，欧盟国家已接种了1.75亿剂疫苗，几乎30％的人口至少接种了一剂。美联社报道称，欧盟正在加紧制定“数字疫苗接种证书”。这将允许接种疫苗的欧盟居民在成员国之间自由流动。欧盟委员会还希望在夏季结束前为欧盟约70％的成年人接种疫苗。

中国人民大学欧盟研究中心主任王义桅在接受采访时表示，欧盟多国解封，受到疫苗接种速度加快鼓舞，希望放宽限制促进经济反弹。同时，欧盟国家还受到美国等国家量化宽松政策压力的影响，解封在某种程度上也是不得已而为之。

经济预期上调

欧盟委员会的春季预测报告显示，今年欧盟经济将增长4.2%，而欧元区将增长4.3%，与2月预测的3.7%和3.8%的增长率相比有所提升。

据路透社报道，5月27日，紧随25个欧盟国家，奥地利和波兰的议会批准了一项提高欧盟预算国家担保的法律。此举为欧盟在数周后开始为其经济复苏提供7500亿欧元的贷款铺平了道路。欧盟法律的批准将使欧盟委员会能够在6月中旬从市场上开始借入现金，未来几年以赠款和低息贷款的形式支付给所有欧盟国家。

为获得欧盟资金，每个国家的政府都必须提交一份资金使用计划。该计划必须符合欧盟商定的规则，即主要用于投资和改革，使各经济体为数字时代做好准备，并且不排放二氧化碳。一位欧盟委员会委员乐观表示，“新冠肺炎疫情的阴影正开始从欧洲经济中消散。”他还指出，经济增长将受到私人消费、投资和全球经济强劲增长对欧盟出口需求的推动。

王义桅指出，面对全球通货膨胀带来的巨大压力，欧洲需要采取类似的金融手段，并通过加大出口和贸易吸引投资，以此来刺激经济增长。

不确定性犹存

有外媒预测，到2022年底，所有欧盟国家都将恢复到危机前的水平，但不同国家的复苏速度并不一致。一位欧盟委员会委员不无担心地指出，只要疫情还笼罩欧洲，风险仍将居高不下。关于疫苗的长期有效性仍然存在疑问，消费者的支出意愿也可能被高估。

英国国际医生协会全科医生论坛主席普丽蒂·舒克拉指出，在一些地区，新冠病毒变种正在扩散，这些变种病毒传染性更强，开放措施可能会增加病毒传播风险。

“欧盟经济复苏的前景仍存变数。”王义桅指出，“欧盟在统筹资源、制定产业战略、投资相关竞争领域的能力还需进一步提升。此外，欧盟各国之间发展差距较大，许多政策还受制于多种法律条约、多层治理的结构和欧盟及各国的政府治理能力。”

(责编：杨光宇、胡永秋)