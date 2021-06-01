□ 高 乔

近日，针对白宫和美国两党推动的多项反华法案，美国社会66个反战和进步团体、至少4名国会议员提出质疑，发表联合声明反对白宫和美国两党妖魔化中国的战略。声明表示，美国人要保证未来安全，需要的不是对中国经济的压制，而是自身调整经济结构。美国的反华战略无助于解决美国国内问题，只会助长对亚裔的仇恨和暴力。

美国两党“团结一致”推出的反华法案是何居心，明眼人一看便知。美国国会参议院外交委员会审议通过的“2021年战略竞争法案”，妄图“动员所有战略、经济和外交工具抗衡中国”，“在权力、政治、外交、经济、创新、军事甚至文化等每个维度上面对中国的挑战”。法案还对渉港、涉疆、涉台问题指手画脚，粗暴干涉中国内政。法案明确表示，希望2022年至2026年的每一财年，美国都能投入3亿美元，用于采取各种措施打击“中国的全球影响力”；法案甚至明目张胆地提及，其中的部分资金将用于资助“独立媒体”和所谓的“第三方”民间团体，用于反华报道，散播关于中国“一带一路”的“负面消息”。而另一份反华法案“无尽前沿法案”，则要求美国动用更多资金和资源，在核心科技领域上阻止中国占据领先地位。

这份被美媒称作“美国两党在对华政策上一致走向加强对抗的里程碑式法案”，充斥着陈旧的冷战思维和零和博弈观念，暴露了美国在涉华议题上颠倒黑白、肆意炮制“中国威胁论”的卑劣手段，也反映出美国唯我独尊、容不得别国正常发展的霸权心态。“冷战早已结束，但美国为此建造的机器仍在嗡嗡作响。”正如美媒所言，美国政府的冷战思维正在毒害中美关系，毒化全球和平发展氛围。

“与中国的冷战是一种危险的、自欺欺人的战略。”美国社会66个反战和进步团体联合发表的声明，一语道破这些反华法案的“疯狂”。将中国的发展视作对美国的挑战，把对抗中国当做维持美国霸权地位的必要选择，拿中国的内政事务做攻讦、污蔑中国的借口，甚至将美国自身防疫不力、经济衰退等诸多社会顽疾“甩锅”给中国……美国某些政客的对华焦虑已严重到丧失理智的地步，比如，美国共和党议员吉姆·里施在“2021年战略竞争法案”审议会上说：“我们今天所面对的外交政策问题，甚至可能是整个21世纪的问题，就是中国，中国，中国……”这些喋喋不休渲染“中国威胁论”的美国政客不妨扪心自问，美国的发展目的就是为了在竞争中打败中国吗？这是一个超级大国应有的心胸和格局吗？

中美合则两利、斗则俱伤，合作是双方唯一正确选择。“当今真正的全球挑战，如经济不平等、气候变化、流行病、金融危机和供应链中断等需要与中国和其他国家采取联合、非军事化的解决方案。”美国66个团体发表的联合声明，再次指出了中美合作的必要性。过去半个多世纪以来，中美关系的恢复和发展为两国带来了丰硕成果，也促进了世界和平、稳定、繁荣。事实证明，中美作为世界前两大经济体，利益高度交融，中美合作将极大促进两国人民福祉，也有利于共同应对气候变化、传染病、疫后全球经济复苏等全球性挑战；中美对抗只会给世界带来灾难。

如今，美国各界能理性看待中美关系的有识之士越来越多，反对美国反华战略的声量越来越大。坚持推行反华战略的美国政客，该听听本国理智的声音了！

(责编：杨光宇、胡永秋)