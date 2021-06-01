本报记者 李嘉宝

5月25日，美国纽约，人们在卡德曼广场公园举行悼念弗洛伊德的集会。

新华社记者 王 迎摄

纽约州，9岁的非裔女童被前来“处理家庭纠纷”的警察戴上手铐，还被喷了胡椒粉；路易斯安那州，67岁的非裔老人因打碎自家玻璃，被警察铐住并遭受电击；伊利诺伊州，13岁拉美裔少年被执法警察当街射杀；明尼苏达州，20岁的非裔青年被一名误把手枪当电击枪的警察打死……

今年以来，美国白人警察针对少数族裔的暴力执法事件接连发生。种族主义的陈年旧疤不断淌出新血，让舆论惊呼：“新的‘弗洛伊德案’仍在上演！”

“一场深刻且不断升级的危机”

“我无法呼吸！”2020年5月25日，非裔男子弗洛伊德在明尼苏达州被白人警察跪压而死，这句痛苦的呻吟随即传遍世界。此后，反对种族歧视的抗议浪潮席卷全美，并在欧美多国爆发。

一年过去了，“弗洛伊德们”可以自由呼吸了吗？答案令人失望。美国政治新闻网站Politico近日刊文称：“今年，每天约有3人在警察执法过程中死亡。1至4月，警察没有杀人的记录只有6天。仅在弗洛伊德案审理的21天中，全美有64人被警察枪杀，其中绝大多数是有色人种。”《时代》杂志不无讽刺地指出：“自2020年6月以来，警察杀人的速度和过去5年几乎一样。”

非裔美国人无疑是警察暴力执法的最大受害者。美国独立调查项目“警察暴力地图”的统计数据显示，2020年美国被警察杀死的1127人中，28%为非裔，远高于其占美国人口13%的比例。数据还显示，弗洛伊德案件发生一年来，全美又有181位非裔美国人命丧警察之手。

阿克西奥斯网站的民调数据显示，一年来，非裔美国人与警察之间的关系不仅没有改善，反而日益演变成“一场深刻且不断升级的危机”。72%的非裔受访者认为，警察枪击非裔等少数族裔年轻人的情况在过去一年中更趋恶化。

“这是漫长的一年，这是痛苦的一年。”弗洛伊德家人悲恸的话语，无疑是美国少数族裔在种族主义阴霾下艰难挣扎的真实写照。

中国人民大学国家发展与战略研究院研究员、美国研究中心副主任李庆四在接受本报记者采访时分析说，“弗洛伊德”式悲剧在美国不断上演，深层次原因在于美国“白人至上”的种族主义传统根深蒂固，不会因一时的抗议游行和示威活动而改变。此外，新冠肺炎疫情严重打击了美国经济社会的发展，底层民众的生活雪上加霜，这进一步激化了种族矛盾、加剧了社会撕裂。

“头痛医头、脚痛医脚”

面对愈演愈烈的种族矛盾，美国当局不得不作出解决问题的姿态。今年3月，美国国会众议院通过以弗洛伊德名字命名的警务改革法案，试图禁止锁喉等争议性的执法手段，并降低起诉警察非法行为的难度。

据CNN报道，白宫方面希望在弗洛伊德去世一周年之内通过警务改革法案，但因参议院的频频阻挠，该法案至今仍是一纸空文。有分析说，即使该法案获得通过，其对执法者的约束力仍然有限，因为美国各地都有自己的政策和执法流程。

令人心寒的事实接连不断。来自《纽约时报》的数据显示，“黑人的命也是命”运动的支持率自2020年夏天达到顶峰之后，呈现不断下降的趋势，共和党对黑人民权运动的支持意愿在短期高涨后，已迅速回落到以前水平。同时，美国南部多州已经或正在通过立法程序，实质性限制少数族裔的投票权，进一步侵害少数族裔的政治与民主权利。此外，佛罗里达、俄克拉何马等州通过了旨在压制种族歧视抗议活动的新法律。

美国黑人运动家莫里斯·米切尔这样描述警察杀害有色人种的循环：“公开暴行，群众抗议，然后是政府回应。”在他看来，政府官员更倾向于关注现象和过程，而不是根本原因和结果。

4月20日，杀害弗洛伊德的白人警察肖万被判3项罪名成立，美国政界大肆鼓吹这是“具有重要意义的历史时刻”。CNN政治评论员科尔·布朗感慨：“真正的正义，是弗洛伊德本应活着。”美国民权组织“改变颜色”的一位负责人讽刺道：“有些‘政治演员’在努力给人们虚假的希望，弗洛伊德的死给了他们作秀的机会。”

“美国政府试图解决问题的种种举动，总体上看还是‘头痛医头、脚痛医脚’，很难从根本上发挥作用。”李庆四指出，种族歧视的土壤不铲除，社会不平等的政治经济根源不改变，美国的种族矛盾不会得到根本缓解。“一些政客高调纪念弗洛伊德，本质上是为赢得选民支持，实现自己的政治诉求。”

困扰美国社会的“丑陋毒药”

近日，107岁高龄的美国老人维尔拉·弗莱彻引发广泛关注。在美国国会众议院的一场听证会上，她作为100年前“塔尔萨大屠杀”的幸存者之一，要求起诉塔尔萨市及大屠杀肇事者，并就这一事件寻求赔偿。

1921年5月31日，数千白人暴徒在俄克拉何马州塔尔萨市围攻非洲裔社区，造成数百非裔居民死亡，数千人受伤。“塔尔萨大屠杀”被称为“美国历史上最严重的种族屠杀事件”。时隔百年，这场种族歧视酿成的悲剧才引起美国主流社会的注意。

回顾美国少数族裔抗争史，人们一次次满怀希望，又一次次重回失望。根深蒂固的白人至上主义、司法体系的长期纵容、政客们的不作为甚至借此作秀，让美国人民渴求的种族平等目标遥不可及。正如美国一位国会议员所说，系统性种族主义在美国土壤里滋生超过400年，美国“依然还有很长的路要走”。

据美联社与全美民意调查中心公共事务研究中心的最新数据显示，60%的美国人认为种族主义是一个“非常或极其严重”的问题。据非营利组织“制止仇恨亚太裔美国人”的数据，疫情发生以来，全美记录在案的反亚裔仇恨事件超过6600起。

美国在种族歧视、仇恨犯罪等方面的斑斑人权劣迹，早已为世人所公认。连美国领导人今年都承认，仇恨和种族歧视是困扰美国社会的“丑陋毒药”。对此，李庆四指出，种族主义带给美国社会的伤害是全面的。底层少数族裔被随意侵害，连基本的生命权都得不到保障，这不是现代文明社会、法治社会应有的状态。种族对立加剧、社会矛盾激化会造成人们的心理恐慌，新移民和少数族裔对国家的认同感和归属感将进一步缺失，进而危及社会稳定。疫情之下，美国政府复苏经济的总体目标也会受到严重冲击。

(责编：杨光宇、胡永秋)