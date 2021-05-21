中国第16批赴苏丹达尔富尔维和工兵分队荣获联合国“和平荣誉勋章”

人民网喀土穆5月21日电（苏航、李晖） 20日上午，联合国和非洲联盟驻苏丹达尔富尔联合特派团(联非达团)法希尔超级营地中国营区举行授勋仪式。联非达团授予中国第16批赴苏丹维和工兵分队225名官兵“和平荣誉勋章”并为每名官兵签发嘉奖令，以表彰他们在维护苏丹达尔富尔地区和平事业中所作出的贡献。

授勋仪式伴随雄壮的国歌声拉开帷幕，受新冠肺炎疫情影响，中国维和工兵分队采取简化流程、分批次、拉开间距、不邀请外宾的方式组织此次仪式。分队官兵精神振奋、士气高昂，向八一军旗致以维和军人最高礼节。

分队指挥长向全体官兵宣读了维和部队司令亨利少将代表联合国和联非达团发来的贺电。贺电中讲到：“十分感激中国工兵分队对联非达团和苏丹达尔富尔人民所作出的杰出奉献。你们为实现达尔富尔地区的和平稳定作出了巨大贡献，你们用卓越的专业技能和效率成功完成了联非达团的各项工作，借此机会我代表联非达团军事司令部对中国工兵分队表达诚挚敬意”。

作为联非达团唯一一支工程保障力量，在10个月的维和任务期内，面对长期三点部署、兵力装备分散等实际困难，以及疫情防控带来的压力，全体维和官兵发扬“越是艰险越向前”的精神，顽强拼搏、不惧危险，甘于奉献，主动作为，高效优质完成法希尔超级营地升级、15个营地的最终环境清理整治移交、人道主义救援等大小280余项施工保障任务，为持续推进达尔富尔地区的和平重建贡献“中国力量”，被联非达团评为各国维和部队的“标杆”。

指挥长肖伟介绍，作为苏丹达尔富尔地区最后一批中国维和工兵部队，十个月来，官兵们在野外施工，时刻面临着生命安全的威胁，时刻面临被感染新冠肺炎的危险，但是大家攻坚克难，高标准地完成了联合国赋予的任务，展现了中国标准、中国速度、中国质量。

中国于2007年派遣工兵分队赴苏丹达尔富尔执行维和任务，截至目前，已经历15次轮换。第16批维和工兵分队，由中部战区陆军第82集团军某旅组建，于2020年8月轮换部署任务区，主要担负联非达团各战区内道路修复、场地平整、机场维护、工事构筑以及最终环境清理等任务。随着联合国安理会决定于2020年12月31日终止联非达团任务授权，现有维和人员将用6个月的时间分批有序撤出，这也标志着中国维和工兵力量在苏丹达尔富尔地区长达14年的维持和平行动即将结束，逐步撤离苏丹达尔富尔地区。

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