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尼日利亚成功举办“中国文化进校园”歌舞大赛

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驻尼使馆文化参赞李旭大为获得尼日利亚传统舞蹈的贾碧中学颁发奖品。人民网记者 姜宣摄
驻尼使馆文化参赞李旭大为获得尼日利亚传统舞蹈的贾碧中学颁发奖品。人民网记者 姜宣摄
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来源：人民网-国际频道  2021年05月19日08:50

人民网阿布贾5月19日电 （记者姜宣）近日，来自尼日利亚首都区12个学校约200名中学生汇聚在尼日利亚中国文化中心，载歌载舞，兴高采烈地投入到“中国文化进校园”歌舞大赛中。

驻尼日利亚使馆文化参赞李旭大表示，文化交流的本质是人与人之间的交流，可以起到桥梁作用，促进国家间相互了解。希望学生们能够为这座桥梁的建设做出贡献，成为两国的文化使者。

比赛分为中国舞蹈、中文歌曲和尼日利亚传统舞蹈三部分，每部分设置一、二、三等奖各一名。比赛过程精彩纷呈，高潮迭起。经过激烈角逐，最终杜采、加尔奇和贾碧中学代表队分获中国舞蹈、中文歌曲和尼日利亚舞蹈的冠军。

“中国文化进校园”歌舞大赛自2013年起一年一次，由驻尼使馆与尼联邦首都区中等教育委员会共同举办，为阿布贾12所设立“中国之角”的学校搭建了“展示学习中国文化成果，比拼中文歌曲演唱及中国舞蹈表演才艺”的平台。经过中尼双方多年努力，目前该活动已经成为在当地具有一定影响力的文化品牌。

杜采中学的女学生奇克温耶莱已经学习中国舞蹈两年了。“我特别喜欢中国音乐的旋律，伴着它翩翩起舞让人有一种陶醉的感觉。”她说。

来自河南许昌魏都区实验学校的王晓佳老师，在苏莱贾地区拉哈玛国际学校汉语教学点工作了1年半。她表示：“每当我看到学生们对汉语和中国歌舞等文化的喜爱，我感到一切都是值得的。虽然很辛苦，但是很快乐！”

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(责编：燕勐、常红)
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