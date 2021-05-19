尼日利亚成功举办“中国文化进校园”歌舞大赛

人民网阿布贾5月19日电 （记者姜宣）近日，来自尼日利亚首都区12个学校约200名中学生汇聚在尼日利亚中国文化中心，载歌载舞，兴高采烈地投入到“中国文化进校园”歌舞大赛中。

驻尼日利亚使馆文化参赞李旭大表示，文化交流的本质是人与人之间的交流，可以起到桥梁作用，促进国家间相互了解。希望学生们能够为这座桥梁的建设做出贡献，成为两国的文化使者。

比赛分为中国舞蹈、中文歌曲和尼日利亚传统舞蹈三部分，每部分设置一、二、三等奖各一名。比赛过程精彩纷呈，高潮迭起。经过激烈角逐，最终杜采、加尔奇和贾碧中学代表队分获中国舞蹈、中文歌曲和尼日利亚舞蹈的冠军。

“中国文化进校园”歌舞大赛自2013年起一年一次，由驻尼使馆与尼联邦首都区中等教育委员会共同举办，为阿布贾12所设立“中国之角”的学校搭建了“展示学习中国文化成果，比拼中文歌曲演唱及中国舞蹈表演才艺”的平台。经过中尼双方多年努力，目前该活动已经成为在当地具有一定影响力的文化品牌。

杜采中学的女学生奇克温耶莱已经学习中国舞蹈两年了。“我特别喜欢中国音乐的旋律，伴着它翩翩起舞让人有一种陶醉的感觉。”她说。

来自河南许昌魏都区实验学校的王晓佳老师，在苏莱贾地区拉哈玛国际学校汉语教学点工作了1年半。她表示：“每当我看到学生们对汉语和中国歌舞等文化的喜爱，我感到一切都是值得的。虽然很辛苦，但是很快乐！”

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