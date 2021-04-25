“街头美食迎宋干”——2021年泰国风情节活动在京举行  

人民网北京4月24日电 （记者暨佩娟、宋亦然）4月24日，由泰国驻华大使馆举办的为期两天的“街头美食迎宋干”——2021年泰国风情节活动在泰国驻华大使官邸拉开序幕。来自中国政府、外国驻华机构、中国泰国友好协会和媒体的代表及民众等超过500人参加了此次活动。

泰国驻华大使阿塔育·习萨目，外交部亚洲司副司长方虹，中国—东盟中心秘书长陈德海，前中国驻泰国大使管木、张九桓等出席活动开幕式并剪彩。

风情节活动上，共有40家企业展示了50多种泰国美食。阿塔育·习萨目大使邀请嘉宾们共同参观各个展位，品尝由北京几家泰国餐厅现场烹制的泰国美食。

“今年的泰国风情节，在保留活动趣味性、传播泰国文化的同时，首次以线上线下相结合的方式举办。除了现场品尝多种泰国美食和欣赏泰中两国音乐、舞蹈表演之外，民众们还可以通过多个网络平台以观看网络直播的方式远程参与风情节活动。”阿塔育·习萨目大使介绍说。

今年是中国—东盟建立对话关系30周年。嘉宾们参观了由中国—东盟中心和泰国驻华大使馆共同举办的“三十而立，异彩同辉”——庆祝中国—东盟建立对话关系30周年图片展。图片展共展出18幅图片，形象生动地展现了过去30年来，中国—东盟关系蓬勃发展的历程。

泰国籍华裔歌手Sunnee（杨芸晴）受邀担任2021年泰国风情节代言人，将致力于在中国青少年群体中宣传推广泰国文化。

此外，泰国艺术家表演了素有“指尖上的艺术”之称的泰国传统舞蹈，中国艺术家表演的古筝独奏《茉莉芬芳》悠扬悦耳，泰拳表演和川剧变脸引发了现场观众的阵阵叫好声，由中国艺术家表演的男女美声对唱《饮酒歌》把开幕式的现场气氛推向高潮。

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