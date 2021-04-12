“OneAsia亚洲节2021”在东京举办 音乐促进中日民众深入交流

人民网东京4月12日电 （孙璐、李沐航）由OneAsia亚洲节执行委员会主办，中国驻日本大使馆、日本外务省、中国文化中心、丰岛区政府以及一般财团法人日本亚洲共同体文化协力机构后援的OneAsia亚洲节2021（简称“亚洲节”）于10至11日在东京都丰岛区举行。

来自中、日、韩、老挝等6个国家的演员为本次亚洲节献上歌曲、舞蹈、变脸、二胡等共计35个精彩表演。作为10日下午的压轴节目，原Beyond乐队鼓手叶世荣通过云演出的方式登场，从北京向东京的华侨、华人致以问候并献唱了经典曲目，现场观众也借此机会纷纷拍照留念，纪念下这一精彩瞬间。

除去演出，亚洲节现场还设置了印度、马来西亚、越南等国极具代表性的美食摊位。由于会场设在池袋站西口公园野外剧场，短时间内便吸引了大量日本民众前来观赏节目、品尝美食。为了严格执行防疫措施，主办方特在入口处设置了体温监测仪以及消毒设施。舞台观演座位间均保持了安全距离，美食摊位前的桌子上设置了隔板，主办方在最大限度实施疫情防控措施的同时，为当地民众带来了一场视觉与味觉的感官盛宴。

对于举办此次活动的契机，长期致力于中日友好交流事业的OneAsia亚洲节执行委员会执行委员长秋山岳久在接受人民网采访时表示，“我在中国的时候，最初通过喜欢Beyond乐队，逐渐了解到了很多优秀的中国艺术家，但这些艺术家却不被日本人所知。其实，有很多日本人都想了解中国音乐，因此我希望通过举办亚洲节，借此形式能够将整个亚洲的音乐、文化传递给日本当地民众。”

秋山岳久介绍，早在2015年，在中国驻日本大使馆的支持下，就曾举办过亚洲节。当时，活动中介绍了中国京剧等传统艺术，很多日本民众有机会感受到了中国国粹的魅力。他认为，日本人通过音乐去了解中国是非常重要的途径。音乐无国界，在民间交流中，音乐起到了为不同文化搭建桥梁的重要作用。秋山岳久谈到，此次会场选在距离池袋站徒步仅一分钟距离的池袋西口公园野外剧场，可以让日本人免费欣赏到多形式、高水准的中国音乐。池袋站属于东京都最繁华的车站之一，人流量巨大，在这样的核心位置向日本民众传递中国音乐文化，是最为行之有效的方式。

对于未来的规划，秋山岳久表示，本次活动在中国驻日本大使馆和中国文化中心的大力支持下顺利举行，接下来该活动的举办可以“常态化”，通过每年的亚洲节，让日本人更加深刻地了解中国艺术，感受其独特的文化魅力。最后，秋山岳久说：“长年来我受到了中国政府及民众的大力支持，举办亚洲节也是我对中国的感恩。我希望通过展现中国的音乐魅力，让更多的日本人了解中国，进一步促进两国间的友好交流。”

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