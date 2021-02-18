中国第19批赴黎维和多功能工兵分队通过今年第一季度军事能力评估    

人民网贝鲁特2月17日电 （周輖、丁文栋、刘攀）当地时间2月17日上午，中国第19批赴黎维和多功能工兵分队以高标准通过第一季度军事能力评估，联黎部队检查评估组一致认为该分队完全具备遂行维和任务的能力，并对中国维和部队给予高度评价。

军事能力评估，是联合国定期检验维和部队是否具备完成维和任务、有效处置各类突发事件能力的一项重要工作，涉及内容多、覆盖面广，主要包括作战训练、装备管理、后勤保障等11类99项。本次评估，是我第19批赴黎维和多功能工兵分队部署以来，第二次接受该项评估，也是2021年度该分队首次进行军事能力评估。

联黎司令部派出由7个部门8名成员组成的评估组，采取集中听取汇报、对口随机抽问、分类查阅资料、现地观摩查看等方式，对该分队各项工作进行逐个评估。该分队根据工作岗位，安排专人负责对接，全程落实疫情防控措施。评估组重点查看了扫雷排爆、工程建筑任务和一级医院建设情况，通过资料看到我维和官兵积极参与联黎部队最危险的“蓝线”扫雷、通道维护任务和贝鲁特灾后重建援助行动，对我维和部队的专业水平和敬业精神表示充分肯定。

第19批赴黎维和部队指挥长杜嘉表示：“分队顺利通过军事能力评估，得益于我们平时始终坚持高标准、严要求，严格依照联黎部队SOP遂行任务，新的一年，我们将保持更饱满的热情、更高效的工作、更专业的水平，圆满完成联合国赋予的各项任务。”

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